El alcalde de l'Alcora reorganiza su equipo de gobierno y crea la Concejalía de Emergencias

El Ayuntamiento de l'Alcora ha llevado a cabo una reorganización de las delegaciones del equipo de gobierno con el objetivo de reforzar áreas clave y mejorar la eficacia en la gestión municipal tras la entrada en vigor del presupuesto de 2026, que permitirá consolidar e impulsar proyectos importantes para el municipio.

El alcalde, Samuel Falomir, ha explicado que estos ajustes responden a una reflexión previa sobre las prioridades del nuevo ejercicio presupuestario y a la necesidad de adaptar la estructura del gobierno local a los retos actuales y futuros de l’Alcora.

Así queda la distribución de delegaciones en l'Alcora Samuel Falomir : Alcalde

: Alcalde Ana Huguet : 1ª Teniente de Alcalde. Educación, Biblioteca, Infancia, Parques, Jardines y Gente Mayor.

: 1ª Teniente de Alcalde. Educación, Biblioteca, Infancia, Parques, Jardines y Gente Mayor. Robert Tena: 2º Teniente de Alcalde. Hacienda, Fondos Europeos, Relaciones Institucionales, Pedanías y Nuevas Tecnologías.

2º Teniente de Alcalde. Hacienda, Fondos Europeos, Relaciones Institucionales, Pedanías y Nuevas Tecnologías. Vanessa Périz: 3ª Teniente de Alcalde. Fiestas, Interior, Emergencias, Brigada de Obras y Servicios.

3ª Teniente de Alcalde. Fiestas, Interior, Emergencias, Brigada de Obras y Servicios. Carlos Esteban: 4º Teniente de Alcalde. Cultura, Patrimonio, Política Lingüística, Museo y Turismo.

4º Teniente de Alcalde. Cultura, Patrimonio, Política Lingüística, Museo y Turismo. Erik Torner: 5º Teniente de Alcalde. Urbanismo, Caminos, Vivienda, Atención Vecinal y Comunicación.

5º Teniente de Alcalde. Urbanismo, Caminos, Vivienda, Atención Vecinal y Comunicación. Amparo Segura: Deportes y Juventud.

Deportes y Juventud. Pablo Delgado: Promoción Económica, Grandes Proyectos, Comercio y Hostelería.

Promoción Económica, Grandes Proyectos, Comercio y Hostelería. Tica Pons: Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI, Medio Ambiente, Sanidad y Bienestar Animal.

Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI, Medio Ambiente, Sanidad y Bienestar Animal. Ricardo Porcar: Naturaleza, Movilidad, Participación Ciudadana, Transparencia y Memoria Histórica.

Naturaleza, Movilidad, Participación Ciudadana, Transparencia y Memoria Histórica. Antonia Collado: Cementerio, Limpieza Viaria y Mercado.

En este contexto, se refuerza el área económica, que continuará bajo la responsabilidad de Robert Tena, quien ya venía dirigiendo la concejalía de Hacienda y que a partir de ahora asume también de manera específica los ámbitos de Fondos Europeos y Relaciones Institucionales con otras administraciones. El objetivo es intensificar la captación de subvenciones y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para el municipio, optimizando la planificación y la gestión de los recursos públicos.

Impulso al urbanismo

También se ha reforzado la coordinación y la proximidad en el ámbito de Urbanismo, Obras y Caminos, que pasan a estar liderados por Erik Torner, quien además pasa a ostentar la quinta Tenencia de Alcaldía y mantiene las competencias de Vivienda y Atención Vecinal. El objetivo es mejorar la respuesta municipal y la atención directa a las necesidades del día a día de la ciudadanía.

Ante el aumento y la complejidad de las situaciones de emergencia, el Ayuntamiento ha decidido crear una Concejalía de Emergencias, que será asumida por Vanessa Périz, reforzando así la planificación, coordinación y respuesta ante este tipo de situaciones.

Asimismo, Amparo Segura suma a Deportes la concejalía de Juventud; Pablo Delgado incorpora Hostelería y Comercio a sus áreas; y Ricardo Porcar asume Participación Ciudadana y Transparencia.

Falomir subraya que esta reorganización permitirá una gestión “más eficaz, cercana y alineada con los objetivos marcados para el 2026, optimizando recursos y reforzando aquellas áreas que resultan clave para el desarrollo de l’Alcora”.