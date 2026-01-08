CAMBIOS EN EL EJECUTIVO LOCAL
El alcalde de l'Alcora reorganiza su equipo de gobierno y crea la Concejalía de Emergencias
La nueva estructura del gobierno liderado por Samuel Falomir busca mejorar la gestión, la atención a la ciudadanía y la captación de fondos tras la entrada en vigor del presupuesto de 2026
El Ayuntamiento de l'Alcora ha llevado a cabo una reorganización de las delegaciones del equipo de gobierno con el objetivo de reforzar áreas clave y mejorar la eficacia en la gestión municipal tras la entrada en vigor del presupuesto de 2026, que permitirá consolidar e impulsar proyectos importantes para el municipio.
El alcalde, Samuel Falomir, ha explicado que estos ajustes responden a una reflexión previa sobre las prioridades del nuevo ejercicio presupuestario y a la necesidad de adaptar la estructura del gobierno local a los retos actuales y futuros de l’Alcora.
Así queda la distribución de delegaciones en l'Alcora
- Samuel Falomir: Alcalde
- Ana Huguet: 1ª Teniente de Alcalde. Educación, Biblioteca, Infancia, Parques, Jardines y Gente Mayor.
- Robert Tena: 2º Teniente de Alcalde. Hacienda, Fondos Europeos, Relaciones Institucionales, Pedanías y Nuevas Tecnologías.
- Vanessa Périz: 3ª Teniente de Alcalde. Fiestas, Interior, Emergencias, Brigada de Obras y Servicios.
- Carlos Esteban: 4º Teniente de Alcalde. Cultura, Patrimonio, Política Lingüística, Museo y Turismo.
- Erik Torner: 5º Teniente de Alcalde. Urbanismo, Caminos, Vivienda, Atención Vecinal y Comunicación.
- Amparo Segura: Deportes y Juventud.
- Pablo Delgado: Promoción Económica, Grandes Proyectos, Comercio y Hostelería.
- Tica Pons: Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI, Medio Ambiente, Sanidad y Bienestar Animal.
- Ricardo Porcar: Naturaleza, Movilidad, Participación Ciudadana, Transparencia y Memoria Histórica.
- Antonia Collado: Cementerio, Limpieza Viaria y Mercado.
En este contexto, se refuerza el área económica, que continuará bajo la responsabilidad de Robert Tena, quien ya venía dirigiendo la concejalía de Hacienda y que a partir de ahora asume también de manera específica los ámbitos de Fondos Europeos y Relaciones Institucionales con otras administraciones. El objetivo es intensificar la captación de subvenciones y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para el municipio, optimizando la planificación y la gestión de los recursos públicos.
Impulso al urbanismo
También se ha reforzado la coordinación y la proximidad en el ámbito de Urbanismo, Obras y Caminos, que pasan a estar liderados por Erik Torner, quien además pasa a ostentar la quinta Tenencia de Alcaldía y mantiene las competencias de Vivienda y Atención Vecinal. El objetivo es mejorar la respuesta municipal y la atención directa a las necesidades del día a día de la ciudadanía.
Ante el aumento y la complejidad de las situaciones de emergencia, el Ayuntamiento ha decidido crear una Concejalía de Emergencias, que será asumida por Vanessa Périz, reforzando así la planificación, coordinación y respuesta ante este tipo de situaciones.
Asimismo, Amparo Segura suma a Deportes la concejalía de Juventud; Pablo Delgado incorpora Hostelería y Comercio a sus áreas; y Ricardo Porcar asume Participación Ciudadana y Transparencia.
Falomir subraya que esta reorganización permitirá una gestión “más eficaz, cercana y alineada con los objetivos marcados para el 2026, optimizando recursos y reforzando aquellas áreas que resultan clave para el desarrollo de l’Alcora”.
