CAMBIOS EN EL EJECUTIVO LOCAL

El alcalde de l'Alcora reorganiza su equipo de gobierno y crea la Concejalía de Emergencias

La nueva estructura del gobierno liderado por Samuel Falomir busca mejorar la gestión, la atención a la ciudadanía y la captación de fondos tras la entrada en vigor del presupuesto de 2026

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, con los concejales que integran el equipo de gobierno que encabeza.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, con los concejales que integran el equipo de gobierno que encabeza. / Mediterráneo

Concha Marcos

L'Alcora

El Ayuntamiento de l'Alcora ha llevado a cabo una reorganización de las delegaciones del equipo de gobierno con el objetivo de reforzar áreas clave y mejorar la eficacia en la gestión municipal tras la entrada en vigor del presupuesto de 2026, que permitirá consolidar e impulsar proyectos importantes para el municipio.

El alcalde, Samuel Falomir, ha explicado que estos ajustes responden a una reflexión previa sobre las prioridades del nuevo ejercicio presupuestario y a la necesidad de adaptar la estructura del gobierno local a los retos actuales y futuros de l’Alcora.

Así queda la distribución de delegaciones en l'Alcora

  • Samuel Falomir: Alcalde
  • Ana Huguet: 1ª Teniente de Alcalde. Educación, Biblioteca, Infancia, Parques, Jardines y Gente Mayor.
  • Robert Tena: 2º Teniente de Alcalde. Hacienda, Fondos Europeos, Relaciones Institucionales, Pedanías y Nuevas Tecnologías.
  • Vanessa Périz: 3ª Teniente de Alcalde. Fiestas, Interior, Emergencias, Brigada de Obras y Servicios.
  • Carlos Esteban: 4º Teniente de Alcalde. Cultura, Patrimonio, Política Lingüística, Museo y Turismo.
  • Erik Torner: 5º Teniente de Alcalde. Urbanismo, Caminos, Vivienda, Atención Vecinal y Comunicación.
  • Amparo Segura: Deportes y Juventud.
  • Pablo Delgado: Promoción Económica, Grandes Proyectos, Comercio y Hostelería.
  • Tica Pons: Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI, Medio Ambiente, Sanidad y Bienestar Animal.
  • Ricardo Porcar: Naturaleza, Movilidad, Participación Ciudadana, Transparencia y Memoria Histórica.
  • Antonia Collado: Cementerio, Limpieza Viaria y Mercado.

En este contexto, se refuerza el área económica, que continuará bajo la responsabilidad de Robert Tena, quien ya venía dirigiendo la concejalía de Hacienda y que a partir de ahora asume también de manera específica los ámbitos de Fondos Europeos y Relaciones Institucionales con otras administraciones. El objetivo es intensificar la captación de subvenciones y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para el municipio, optimizando la planificación y la gestión de los recursos públicos.

Impulso al urbanismo

También se ha reforzado la coordinación y la proximidad en el ámbito de Urbanismo, Obras y Caminos, que pasan a estar liderados por Erik Torner, quien además pasa a ostentar la quinta Tenencia de Alcaldía y mantiene las competencias de Vivienda y Atención Vecinal. El objetivo es mejorar la respuesta municipal y la atención directa a las necesidades del día a día de la ciudadanía.

Ante el aumento y la complejidad de las situaciones de emergencia, el Ayuntamiento ha decidido crear una Concejalía de Emergencias, que será asumida por Vanessa Périz, reforzando así la planificación, coordinación y respuesta ante este tipo de situaciones.

Asimismo, Amparo Segura suma a Deportes la concejalía de Juventud; Pablo Delgado incorpora Hostelería y Comercio a sus áreas; y Ricardo Porcar asume Participación Ciudadana y Transparencia.

Noticias relacionadas y más

Falomir subraya que esta reorganización permitirá una gestión “más eficaz, cercana y alineada con los objetivos marcados para el 2026, optimizando recursos y reforzando aquellas áreas que resultan clave para el desarrollo de l’Alcora”.

