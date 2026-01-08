Almenara bonificará con un 50% la tasa agrícola a los terrenos rurales en buen estado

El Ayuntamiento de Almenara, con el objetivo de fomentar el buen estado y la limpieza de las parcelas rurales del término municipal, aplicará un año más una bonificación del 50% en la tasa agrícola a aquellos propietarios que mantengan sus campos en condiciones adecuadas.

Las personas interesadas en acceder a esta bonificación correspondiente al ejercicio 2026 deberán presentar la solicitud antes del viernes 30 de enero, ya sea de forma presencial en el registro de entrada del Ayuntamiento o mediante el trámite telemático habilitado para ello.

Solicitud y verificación

Una vez registrada la solicitud, se iniciará el proceso de comprobación por parte de la Guardia Rural, que visitará los terrenos para verificar que se encuentran limpios y en buen estado. En caso de que la inspección sea favorable, se aplicará automáticamente la bonificación en la tasa agrícola.

El concejal de Agricultura, Borja Forner, ha destacado que “la finalidad de esta medida es incentivar a los propietarios de terrenos rurales a mantenerlos limpios y en buen estado, pues con esta iniciativa se pretende evitar los problemas derivados del abandono de campos, que pueden convertirse en focos de insalubridad por la presencia de animales, insectos o plagas, además de suponer un riesgo de incendios y afectar a las parcelas colindantes”.