Benicarló inaugura el 2026 con la alcachofa como protagonista: las imágenes

Este jueves han dado comienzo las jornadas del pincho de la alcachofa con la multitudinaria presentación en el corazón del casco histórico, en la calle Sant Joan. El evento ha reunido a los 28 establecimientos que participan en las jornadas. Rn total se han repartido unas 2.000 raciones de pinchos.

Cientos de comensales han podido degustar las elaboraciones que formarán parte de las propuestas de los chefs locales para estas jornadas. Benicarló está de fiesta y, como cada mes de enero, los bares, restaurantes y cafeterías sacan a relucir su creatividad y esfuerzo para ofrecer distintas combinaciones culinarias con la alcachofa como protagonista.

Con la presentación de los pinchos, Benicarló da el pistoletazo de salida a la Festa de la Carxofa 2026, un consolidado evento de la agenda municipal y provincial que alcanza este año su trigésimo tercera edición.

Alba Boix

Hasta el 25 de enero

La primera etapa de la fiesta son las Jornadas del Pincho de la Alcachofa y se celebrarán desde mañana, viernes, y hasta el 25 de enero. El precio de cada pincho será de 3,50 euros sin bebida y, con el fin de organizar mejor las degustaciones, desde la asociación de Restauración de Benicarló han estructurado tres rutas por zonas.

La ruta verde engloba a San Rafael, Café Kokoa, Levante, Tulipa, Saborea, Km.0, On sempre, El Ocho, Enigma by Enmi y La Antigua. Por otro lado, la ruta roja agrupa a Can Bolo, Sant Gregori, Café Carlon, La Caleta, Pulpería Lucense, Casa Isidoro, Náutica, El Cortijo y Casa Sira. Por último, la ruta azul se extiende por la costa benicarlanda y reúne a La Fábrica, Pim Pam Peix, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, L’Arena de Giovanni, Mare Meua, Ali Baba, La Parreta y Mar Blava by Vericat.

Como ya es tradición, las jornadas cuentan con el llamado Pinxoport, una especie de pasaporte para sellarlo con cada pincho y obtener premios a cambio.

Toda la programación

Al finalizar las del pincho llegarán las jornadas gastronómicas, que tendrán lugar del 26 de enero al 1 de marzo.

Otras fechas importantes de la fiesta son el 23 de enero, cuando llegará la Cena de Gala y entrega de la Carxofa d’Or; el fin de semana del 24 y 25 de enero, con el Mercado Gastronómico, y el 21 de febrero, cuando se celebrará la torrà popular de alcachofas.

Además, este año, como novedad, se celebrará en Benicarló el I Congreso Nacional de la Alcachofas, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero.