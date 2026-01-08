Burriana abre a la oposición la gran remodelación de El Pla y la Plaza Mayor con una inversión de 1,3 millones

El Ayuntamiento de Burriana ha presentado a los grupos municipales de la oposición el anteproyecto de remodelación del centro histórico, que incluye El Pla, el Jardín, la Plaza Mayor, el Racó de l’Abadia y la calle Mayor. Esta actuación estratégica busca revitalizar el corazón urbano de Burriana y mejorar la funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad de sus espacios emblemáticos.

Durante la sesión de trabajo, se expusieron las líneas generales del anteproyecto, incluyendo los resultados de levantamientos topográficos, propuestas de materiales, estudios lumínicos y diferentes alternativas para garantizar que estos espacios sean compatibles con actos festivos, culturales y sociales de la ciudad.

El equipo de gobierno destacó que presentar el anteproyecto a la oposición responde a la voluntad de diálogo y consenso político, con el objetivo de construir un proyecto de ciudad que integre aportaciones de todos los grupos y que transforme de manera inclusiva y sostenible el casco histórico de Burriana.

Este anteproyecto es el primer paso hacia la reurbanización integral de El Pla, el Jardín y la Plaza Mayor, con una inversión inicial de 124.000 euros para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, mientras que la ejecución global de las obras se estima en alrededor de 1,3 millones de euros.

Características

El plan también contempla la puesta en valor del Portal de València, la principal puerta de acceso medieval a la ciudad, incorporándola como un elemento patrimonial destacado dentro del diseño urbano. Con esta intervención, se busca recuperar el papel central de estos espacios en la vida económica, social y cultural de Burriana, adaptándolos a las necesidades actuales de vecinos y visitantes.

El origen del proyecto se remonta al Concurso de Ideas para la Ordenación y Adecuación del Centro Urbano, cuyas propuestas sirvieron de base para diseñar un plan que combina modernización, regeneración urbana, movilidad peatonal, eficiencia energética y preservación patrimonial.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, afirmó: “Estamos ante una actuación de gran dimensión urbana, tanto por la superficie que abarca como por la complejidad técnica y patrimonial de intervenir en el corazón histórico de Burriana. Este proyecto busca funcionalidad diaria y la capacidad de acoger actos festivos y culturales que forman parte de nuestra identidad.”

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, destacó: “Presentar este anteproyecto a la oposición demuestra nuestra voluntad de diálogo y transparencia. Se trata de transformar espacios que forman parte de la memoria colectiva y del día a día de todos los burrianenses, escuchando aportaciones y construyendo consenso.”

La remodelación del centro histórico de Burriana pretende crear un corredor verde urbano, reforzar la movilidad sostenible, mejorar la accesibilidad y revitalizar plazas y jardines construidos entre las décadas de 1950 y 1960, que actualmente se encuentran obsoletos frente a los estándares urbanos modernos.

Con esta actuación, Burriana avanza hacia un centro urbano más accesible, sostenible y patrimonialmente cuidado, consolidando el casco histórico como el corazón cultural, social y económico de la ciudad.