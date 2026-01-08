Burriana moderniza la recogida de residuos con la instalación de nuevos contenedores

El pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Burriana aprobó varias medidas destacadas en servicios públicos y seguridad, entre ellas, la segunda modificación del plan de mejoras del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria con Fobesa, que contempla la instalación de 42 contenedores de carga lateral y 150 de carga trasera para sustituir los más deteriorados.

Según el concejal de Servicios Públicos, Mario Trullen, "estas mejoras permitirán una renovación selectiva del parque actual por criterios de modernización, estética y funcionalidad". La inversión asciende a 96.700 euros, financiados íntegramente sin coste adicional para el Ayuntamiento.

Se dio luz verde a la prórroga del contrato de limpieza de colegios, piscina cubierta y dependencias municipales, con un coste de 165.680 euros para el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2026, dentro de un servicio anual que asciende a cerca de un millón de euros.

Mociones

El pleno aprobó también dos mociones del Grupo Municipal Vox. La primera instó al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza de emergencia V16, permitiendo mantener el uso de triángulos de emergencia, tras considerar que la nueva normativa genera desigualdad, cargas económicas innecesarias y riesgos de seguridad vial. La moción contó con los votos de Vox y PP, frente a la oposición de PSOE y Compromís, y la abstención de la concejala no adscrita.

La segunda moción, también aprobada por el pleno, establece medidas para garantizar la seguridad y atención inmediata en emergencias médicas mediante la instalación, señalización, mantenimiento y control de desfibriladores externos semiautomáticos en todos los edificios municipales.

La iniciativa incluye la elaboración de un inventario completo, la correcta señalización de los dispositivos, un plan de mantenimiento continuo y la formación del personal responsable, con posibilidad de extenderla a la ciudadanía, con el objetivo de que los espacios municipales puedan responder de manera eficaz ante situaciones críticas de salud.

Antes de finalizar la sesión plenaria, el alcalde Jorge Monferrer trasladó a todos los concejales “la relevancia de aprobar en las próximas semanas el presupuesto más elevado de la historia de Burriana”.

En este sentido, Monferrer subrayó que “contar con más de 53 millones de euros, de los cuales 15,5 millones se destinarán íntegramente a la transformación de la ciudad, es el principal motivo para alcanzar un consenso en beneficio del interés general que nos permita culminar proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los burrianenses”.