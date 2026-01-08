Una calle estratégica del centro de Burriana, cerrada al tráfico durante varios días

Una de las calles más transitadas del centro de Burriana, la Tanda, permanecerá cerrada al tráfico durante varios días mientras se completa la reparación de un tramo de alcantarillado. La intervención da continuidad a los trabajos iniciados tras el socavón provocado por las lluvias de octubre, y afectará tanto al tráfico como al acceso a algunas calles adyacentes, aunque se garantizará la celebración del mercado semanal.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Facsa, se concentran en el tramo que va desde el último pozo reparado en intervenciones anteriores hasta la calle Ausiàs March, con una extensión aproximada de 30 metros lineales. Tras la primera actuación de urgencia que permitió reparar un tramo de la calle, ahora se busca consolidar el terreno y renovar la infraestructura para garantizar la seguridad del vial.

Imagen del socavón que se abrió en la calle la Tanda tras las intensas lluvias registradas el pasado mes de octubre, origen de la actuación actual / Isabel Calpe

Según la planificación, los operarios trabajarán hasta el lunes 12 de enero, dejando la zona hormigonada para que el mercado semanal pueda celebrarse con normalidad. Los trabajos pendientes se reanudarán el miércoles 14, después de la interrupción de las obras el martes 13, día en que se celebrará el mercado sin inconvenientes.

El corte de tráfico afecta al tramo comprendido entre el Mercado Municipal y la plaza de la Mercé / Isabel Calpe

El corte de tráfico afecta al tramo comprendido entre el Mercado Municipal y la plaza de la Mercé. Durante las obras, no se podrá circular por la calle La Carrera ni por el acceso de la calle San Carlos a la plaza Iturbi, aunque las calles Ausiàs March y Colón permanecerán abiertas al tráfico, permitiendo mantener parte de la movilidad en el centro urbano.