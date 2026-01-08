El conocido maestro, bloguero y escritor Manu Velasco ficha para la iniciativa Almassora Educa y ofrecerá su clase magistral el sábado, 24 de enero

Almassora ultima los preparativos para la tercera edición de Almassora Educa, que se celebrará el próximo sábado 24 de enero, a las 11:30 horas, en la Casa de la Cultura. La jornada contará con la ponencia de Manu Velasco, un conocido maestro y uno de los mayores innovadores de la educación en España con multitud de seguidores en redes sociales; además, se entregarán los reconocimientos a los alumnos galardonados con el Premio Extraordinario de Educación Primaria curso 2024-2025.

Velasco, quien se define como un maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas, está convencido de que otra educación es posible y, por ello, creó El blog de Manu Velasco y Ayuda para maestros, por los que ha obtenido diversos premios. Además de maestro en un colegio de León, este popular bloguero y conferenciante también es autor de seis libros sobre educación.

Asimismo, Velasco ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el de mención especial en el premio Magisterio 2018. La conferencia, que estará presentada por la neuropsicóloga y especialista en psicología infantojuvenil de Almassora Nerea López, es de acceso libre hasta completar el aforo de la Casa de la Cultura.

Reconocido formador

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha destacado que Velasco es conocido en el mundo educativo por sus premios, por su blog, por sus libros y por su particular visión sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas. “Creemos que será muy interesante poder escuchar las propuestas, recomendaciones y visiones que este maestro plantea cara a los desafíos educativos que profesores y padres afrontan a diario en un mundo donde internet y las redes sociales generan un sinfín de posibilidades, pero también riesgos a tener en cuenta”, ha señalado Casino.

Asimismo, en Almassora Educa, se reconocerá la excelencia académica en Primaria con la entrega de reconocimientos a los mejores expedientes del curso pasado.