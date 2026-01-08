La Diputación invertirá 161.700 euros en el acondicionamiento del gimnasio municipal de la Vilavella

La Diputación de Castellón apuesta por la mejora de las instalaciones deportivas de la Vilavella con una inversión que supera los 161.700 euros. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha visitado este jueves la Vilavella y ha anunciado el convenio de colaboración con el ayuntamiento para el acondicionamiento del gimnasio municipal. Una actuación que permitirá a los vecinos y vecinas de esta localidad “disfrutar de unas instalaciones renovadas y adaptadas a sus necesidades”.

Barrachina ha destacado que “este convenio es una muestra más del compromiso de la institución provincial con los municipios más pequeños, ayudándolos a mejorar sus servicios y equipamientos”. En este caso, la actuación permitirá llevar a cabo la adecuación del gimnasio, contribuyendo a ofrecer unas instalaciones más modernas y adecuadas para los vecinos. Al respecto, la dirigente provincial ha subrayado que “para este equipo de gobierno provincial es prioritario que todos los municipios dispongan de instalaciones dignas, seguras y modernas”, insistiendo en que “invertir en instalaciones deportivas es invertir en salud y bienestar social”.

En su visita, realizada junto a la alcaldesa de la Vilavella, Ana Belén Carratalà, la máxima representante de la institución provincial, ha comprobado la necesidad de invertir en este espacio municipal, ya que presenta un notable deterioro. De esta forma, las obras previstas contemplan el acondicionamiento integral del gimnasio, que incluirá el aislamiento de techos y paredes para mejorar la eficiencia térmica del frío y el calor, así como el cambio de todas las ventanas, con el objetivo de optimizar su uso y mejorar la experiencia de las personas usuarias, reforzando así la oferta deportiva del municipio.

Actualización de equipos y máquinas

Del mismo modo, se llevará a cabo la renovación total de la sala de máquinas, con la sustitución del suelo y la actualización del equipamiento deportivo. El proyecto también prevé la adecuación de una sala multifuncional, con la instalación de nuevo parqué y la renovación eléctrica, además de la dotación de un ascensor que permitirá mejorar de forma notable la accesibilidad del espacio para todos los usuarios.

En este sentido, la presidenta Barrachina ha resaltado la importancia de esta actuación para el municipio, ya que “permitirá renovar unas instalaciones muy utilizadas por la ciudadanía y fomentar la práctica deportiva entre todas las edades”.

Trabajos contra las inundaciones

Esta inversión se suma a otra actuación impulsada por la institución provincial a través del plan Diputació Impulsa y que responde a las necesidades de atajar los problemas existentes con la evacuación de las aguas de lluvia en la localidad. Con una inversión de 128.100 euros, se ha mejorado la red de recogida de pluviales. Una actuación que ha tenido como objetivo principal optimizar la recogida y el encauzamiento de estas aguas en el municipio, “y con la que mejoramos la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Vilavella, ya que, en época de lluvias, varias zonas sufrían problemas de inundaciones”, ha expresado Barrachina.

La presidenta Barrachina también ha repasado las obras realizadas para mejorar la red de pluviales de la Vilavella. / Mediterráneo

El proyecto llevado a cabo incluye la instalación de 55 nuevos imbornales y la renovación y ampliación de 132 metros de conducciones de aguas pluviales. Unas infraestructuras diseñadas para canalizar de manera eficiente las escorrentías superficiales, dirigiéndolas hacia el sistema de recogida y evitando así concentraciones peligrosas en puntos bajos del municipio.

“La ejecución de esta infraestructura es ejemplo del espíritu que aboga este gobierno provincial, trabajar con vocación de servicio público y, con el plan Impulsa, logramos atender las necesidades de nuestros 135 municipios de manera real y efectiva, mejorando infraestructuras y garantizando servicios de calidad para nuestros vecinos y vecinas”, ha añadido.

Al respecto, la dirigente provincial ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como herramienta clave para garantizar oportunidades entre los municipios, y ha hecho hincapié en que la inversión del plan Impulsa en la Vilavella, en los ejercicios 2024-2025, ha ascendido a 213.500 euros.