Apunta la fecha: así puedes conseguir sitio para cocinar en el Día de las Paellas de Benicàssim

El Ayuntamiento vuelve a organizar el reparto de ubicaciones en varios edificios municipales, que permitirá elegir emplazamiento por orden de llegada

El Día de las Paellas del 2026 se celebrará el viernes 23 de enero, en el marco de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda.

El Día de las Paellas del 2026 se celebrará el viernes 23 de enero, en el marco de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda. / Turisme Comunitat Valenciana

Eva Bellido

Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim ha activado la cuenta atrás para uno de los momentos más esperados previos al Día de las Paellas, una jornada que cada invierno convierte al municipio en epicentro festivo y gastronómico de la provincia. La organización del reparto de los espacios donde cocinar vuelve a concentrar el interés de miles de personas que participan cada año en esta cita multitudinaria y que ya se han pedido libre en el trabajo para disfrutar del multitudinario evento, que tendrá lugar el viernes 23 de enero.

La asignación de las ubicaciones se realizará, como es habitual, por orden de llegada y de forma simultánea en varios puntos del municipio, un procedimiento que permite a los grupos escoger el emplazamiento que mejor se adapte a sus necesidades y facilita la compleja logística de una jornada con miles de participantes.

Reparto de ubicaciones y listas previas

Será el domingo 12 de enero, a partir de las 8.00 horas, cuando el consistorio lleve a cabo el reparto oficial de los números de localizaciones. La distribución se realizará en el Casal Jove, la Garrofera, el Espai de la Música y el Centro de Formación Josep Barberà, sedes habituales para este trámite y que agrupan las diferentes zonas del amplio recinto urbano.

No obstante, como es habitual ya en las últimas ediciones, en los días previos se espera que ya se creen las listas con los primeros en llegar que indican el orden de cola, que suelen colgarse en las puertas de estos edificios públicos con el fin de evitar pasar muchas horas a la intemperie esperando o, incluso, pasar la noche en vela como ocurría años atrás. Según la dinámica, se espera que empiecen estas listas el sábado por la mañana y que ya sea el domingo por la tarde cuando los voluntarios de la comisión especial de las paellas repartan los números oficiales que garantizan el orden de acceso al inicio del reparto a primera hora del día siguiente.

La fiesta de las paellas genera muchísima expectación año tras año entre vecinos y visitantes, que quieren asegurar su sitio.

La fiesta de las paellas genera muchísima expectación año tras año entre vecinos y visitantes, que quieren asegurar su sitio. / Eva Bellido

Aunque la previsión es que el grueso de los números disponibles se distribuya durante la mañana del 12 de enero, como suele pasar, las ubicaciones sobrantes se seguirán asignando desde el propio Ayuntamiento a partir del 13 de enero y de agotarse posiblemente se habilitarían más.

Fiestas de Sant Antoni

Este reparto marca cada año el inicio de la cuenta atrás para una jornada que reúne a alrededor de 35.000 personas y en la que se cocinan más de 1.500 paellas repartidas por el casco urbano. El Día de las Paellas, declarado fiesta de interés turístico autonómico, se celebrará el viernes 23 de enero de 2026, dentro de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda, que también aglutina actos más tradicionales como las hogueras y desfile y reparto de la coqueta, que arranca los festejos patronales, además de actos taurinos, religiosos, orquestas y actividades infantiles.

