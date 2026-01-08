Morella instal·la dues bombes de calor a l’escola infantil pels problemes de l'actual caldera
Estes pretenen mitigar el fred provocat per les múltiples fallades de la calefacció del centre, així com també permetran baixar la temperatura en els mesos d’estiu amb l’aire condicionat
L’Ajuntament de Morella ha adquirit i instal·lat dues bombes de calor a l’Escola Infantil després dels constants problemes que ha patit la caldera de la calefacció central des del primer dia de la seua posada en funcionament. Estes bombes han tingut un cost total de 5.000 euros, amb la instal·lació inclosa, i permetran mitigar els problemes mentre es repara el sistema de calefacció, així com refrescar les aules durant els mesos d’estiu.
La instal·lació s’ha realitzat en el menor temps possible i aprofitant les vacances de Nadal, amb l’objectiu de garantir el confort tèrmic i donar el servei educatiu amb una temperatura adequada durant els mesos d’hivern, davant la situació d’anomalia en el sistema de calefacció. Aquesta problemàtica ha indignat als pares les darreres setmanes, com va informar Mediterráneo.
La caldera de l’Escola Infantil es va instal·lar l’any 2020 amb un cost de 14.967,70 euros i, des de la seua posada en marxa, ha generat problemes de funcionament de manera reiterada, afectant de forma directa el dia a dia del centre. En l’última incidència, diverses peces s’han trencat i han de ser substituïdes per assegurar el correcte funcionament del sistema.
Davant d’esta situació, des del consistori s’ha procedit a buidar la tolva de pellet i realitzar una neteja de la caldera, així com a sol·licitar amb caràcter d’urgència les peces necessàries per a la reparació. Una vegada arriben els recanvis i es puga reparar el sistema, es tornarà a omplir de pellet i es posarà novament en funcionament la calefacció.
Activar quan abans la calefacció
No obstant, fonts de la guarderia insisteixen en la necessitat d'activar quan abans la calefacció general perquè el centre no està en condicions per acollir als xiquets. La darrera medida, apunten, serveix per mantenir l'ambient, però no és suficient per tenir una temperatura adequada per als alumnes de l'escola infantil.
Els problemes detectats estan relacionats, en gran part, amb el pellet subministrat, que no compleix amb els plecs tècnics establerts en el contracte de licitació. Este combustible deficient ha provocat la parada de fins a tres calderes d’edificis municipals i, en el cas concret de l’escola infantil, ha ocasionat el trencament de diverses peces de la caldera. En este sentit, l’ajuntament ja ha iniciat els tràmits legals corresponents per un possible incompliment de contracte per part de l’empresa subministradora.
La regidora d’Educació, Ruth Martínez, ha destacat que “la caldera actual ha donat problemes des del primer dia, als quals ara s’ha sumat el subministrament de pellet de mala qualitat, que ha acabat provocant avaries importants en el sistema”.
Així mateix, l’edil ha explicat que “el pellet que subministra l’empresa adjudicatària està per davall del que marquen les condicions tècniques de la licitació, motiu pel qual hem iniciat els tràmits legals corresponents perquè es complisca el contracte”, i ha afegit que “este material de mala qualitat també ha causat problemes i la parada d’altres calderes d’edificis municipals”.
