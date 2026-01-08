Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente entrada CastellóLos Simpson en PeñíscolaContenedores negrosCompraventa cítricosMalo en vacaciones
instagramlinkedin

Nules apuesta por el turismo inclusivo y se suma a la Red de Destinos por la Diversidad

Este trabajo pondrá en valor los recursos que ya distinguen a Nules, como sus playas familiares, el Paraje Natural Municipal de l’Estany, el núcleo amurallado de Mascarell y la Villa Romana de Benicató

El trabajo pondrá en valor los recursos que ya distinguen a Nules como sus playas familiares, el Paraje Natural Municipal de l’Estany, la singularidad amurallada de Mascarell y su patrimonio histórico como la Villa Romana de Benicató.

El trabajo pondrá en valor los recursos que ya distinguen a Nules como sus playas familiares, el Paraje Natural Municipal de l’Estany, la singularidad amurallada de Mascarell y su patrimonio histórico como la Villa Romana de Benicató. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El municipio de Nules da un paso adelante en su estrategia turística al incorporarse oficialmente a la Red de Destinos por la Diversidad (REDD), una plataforma que impulsa el turismo inclusivo y sostenible, especialmente dirigido a la comunidad LGTBI+. Con esta adhesión, Nules refuerza su proyección como destino acogedor y diverso, alineado con los valores de igualdad, respeto y accesibilidad.

La entrada en REDD es el resultado de un proceso de coordinación técnica entre el Ayuntamiento de Nules y el equipo de la red. En las últimas semanas se han mantenido diversas reuniones de trabajo para definir el encaje del destino en la plataforma y establecer los primeros hitos de la hoja de ruta. El consistorio ha formalizado su solicitud de adhesión y ha celebrado un encuentro presencial con responsables de REDD, en el que se han analizado los servicios, líneas de actuación y ámbitos prioritarios para el municipio.

A partir de ahora, el Ayuntamiento de Nules y REDD colaborarán para combinar visión estratégica y acciones prácticas que permitan integrar la diversidad en la experiencia turística y en la comunicación del destino. Este trabajo pondrá en valor los recursos que ya distinguen a Nules, como sus playas familiares, el Paraje Natural Municipal de l’Estany, el núcleo amurallado de Mascarell, y su patrimonio histórico, entre el que destaca la Villa Romana de Benicató, junto a una programación cultural activa y una oferta gastronómica mediterránea ligada a la huerta y al mar.

El concejal de Turismo, Guillermo Latorre, destaca que el objetivo es “conectar con públicos diversos de forma honesta, segura y sostenible, bajo criterios comunes de calidad e inclusión que faciliten la mejora continua y la cooperación con otros destinos de la REDD”.

Como primer hito visible tras su incorporación, Nules participará en el acto de entrega de placas de la REDD durante la inauguración institucional de FITUR LGTB+, reforzando así su posicionamiento como destino comprometido con el turismo inclusivo.

Noticias relacionadas y más

Con esta adhesión, Nules pasa a formar parte de una red en constante crecimiento que promueve la formación, la digitalización y políticas turísticas accesibles, preparando a los destinos para los retos del futuro. La Red de Destinos por la Diversidad es un proyecto avalado por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España y financiado por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a la reducción de las desigualdades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
  2. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  3. Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
  4. Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
  5. Lluvia de millones en una tienda de chucherías de Artana: 'Me guardé un cupón de casualidad
  6. Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
  7. Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
  8. Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella

Programa de fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda de Benicàssim 2026: todos los actos

Programa de fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda de Benicàssim 2026: todos los actos

Nules apuesta por el turismo inclusivo y se suma a la Red de Destinos por la Diversidad

Nules apuesta por el turismo inclusivo y se suma a la Red de Destinos por la Diversidad

National Geographic recomienda visitar este municipio de Castellón: "No tiene la fama de otros destinos"

National Geographic recomienda visitar este municipio de Castellón: "No tiene la fama de otros destinos"

Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas

El reconocido 'blogguero' y maestro Manu Velasco participará en Almassora Educa

El reconocido 'blogguero' y maestro Manu Velasco participará en Almassora Educa

Esta es la fecha para conseguir sitio y cocinar en el Día de las Paellas de Benicàssim

Esta es la fecha para conseguir sitio y cocinar en el Día de las Paellas de Benicàssim

Peñíscola recreado en 'Los Simpson', 'Stranger Things', 'Avatar' y 'Dragon Ball'

Peñíscola recreado en 'Los Simpson', 'Stranger Things', 'Avatar' y 'Dragon Ball'

La Vall pondrá en el mercado el 23% de los pisos afectados por las obras de la Colonia San Antonio

La Vall pondrá en el mercado el 23% de los pisos afectados por las obras de la Colonia San Antonio
Tracking Pixel Contents