Nules apuesta por el turismo inclusivo y se suma a la Red de Destinos por la Diversidad

El municipio de Nules da un paso adelante en su estrategia turística al incorporarse oficialmente a la Red de Destinos por la Diversidad (REDD), una plataforma que impulsa el turismo inclusivo y sostenible, especialmente dirigido a la comunidad LGTBI+. Con esta adhesión, Nules refuerza su proyección como destino acogedor y diverso, alineado con los valores de igualdad, respeto y accesibilidad.

La entrada en REDD es el resultado de un proceso de coordinación técnica entre el Ayuntamiento de Nules y el equipo de la red. En las últimas semanas se han mantenido diversas reuniones de trabajo para definir el encaje del destino en la plataforma y establecer los primeros hitos de la hoja de ruta. El consistorio ha formalizado su solicitud de adhesión y ha celebrado un encuentro presencial con responsables de REDD, en el que se han analizado los servicios, líneas de actuación y ámbitos prioritarios para el municipio.

A partir de ahora, el Ayuntamiento de Nules y REDD colaborarán para combinar visión estratégica y acciones prácticas que permitan integrar la diversidad en la experiencia turística y en la comunicación del destino. Este trabajo pondrá en valor los recursos que ya distinguen a Nules, como sus playas familiares, el Paraje Natural Municipal de l’Estany, el núcleo amurallado de Mascarell, y su patrimonio histórico, entre el que destaca la Villa Romana de Benicató, junto a una programación cultural activa y una oferta gastronómica mediterránea ligada a la huerta y al mar.

El concejal de Turismo, Guillermo Latorre, destaca que el objetivo es “conectar con públicos diversos de forma honesta, segura y sostenible, bajo criterios comunes de calidad e inclusión que faciliten la mejora continua y la cooperación con otros destinos de la REDD”.

Como primer hito visible tras su incorporación, Nules participará en el acto de entrega de placas de la REDD durante la inauguración institucional de FITUR LGTB+, reforzando así su posicionamiento como destino comprometido con el turismo inclusivo.

Con esta adhesión, Nules pasa a formar parte de una red en constante crecimiento que promueve la formación, la digitalización y políticas turísticas accesibles, preparando a los destinos para los retos del futuro. La Red de Destinos por la Diversidad es un proyecto avalado por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España y financiado por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a la reducción de las desigualdades.