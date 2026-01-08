Onda y el CEEI refuerzan el apoyo al emprendimiento con formación en ventas, productividad e inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Onda, a través del servicio municipal de apoyo a emprendedores Onda Genera y en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI), ha diseñado una agenda de formación empresarial para el primer cuatrimestre del año, con un total de nueve talleres gratuitos dirigidos a emprendedores, autónomos y empresas del municipio.

La programación se articula en tres grandes bloques temáticos centrados en ventas, productividad e inteligencia artificial (IA), con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido económico local. En este sentido, el concejal de Innovación y Emprendimiento de Onda, Vicent Bou, destaca que "esta programación responde a la estrategia del Ayuntamiento de acompañar a quienes emprenden con formación de calidad, práctica y orientada a resultados, para que puedan crecer y tomar mejores decisiones”.

Bloques formativos

El primer bloque formativo se desarrollará durante el mes de enero y estará centrado en estrategias comerciales avanzadas. Incluye dos talleres, de la mano de Javier Martínez Codes, que abordarán la automatización del embudo de ventas y la aplicación de la IA al proceso comercial.

El martes, 13 de enero se celebrará el taller Automatiza tu embudo de ventas y mejora tu experiencia de cliente, una sesión práctica para aprender a optimizar procesos comerciales, mejorar la atención al cliente y generar ventas recurrentes mediante sistemas automatizados. Posteriormente, el 27 de enero, el taller Vender más con IA: guiones, decisiones y sistemas inteligentes mostrará cómo aplicar herramientas para crear guiones, correos comerciales y sistemas de venta basados en datos.

El segundo bloque, previsto entre febrero y marzo, abordará la mejora de la productividad personal y colectiva. Así, el 10 de febrero tendrá lugar la sesión Estrategia personal para gestionar tu tiempo con claridad y foco, orientada a priorizar tareas, reducir distracciones y aplicar metodologías ágiles. El 24 de febrero, el taller Operativa diaria para maximizar tu productividad profundizará en rutinas de alto rendimiento, toma de decisiones y uso de la inteligencia artificial en el día a día.

El bloque se cerrará el 10 de marzo con Equipos de alto rendimiento: coordinación y productividad colectiva, centrado en mejorar la organización, las reuniones y el seguimiento de equipos sin caer en el micromanagement. Las sesiones serán impartidas por la especialista en productividad Marta Palomar Burdeus.

Las nuevas herramientas

El tercer bloque formativo se desarrollará entre marzo y abril y estará dedicado íntegramente a la aplicación práctica de la IA en el ámbito empresarial. El 24 de marzo se celebrará el taller Modelos más relevantes para tu negocio, que ofrecerá una visión comparativa de herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot o Perplexity.

El 14 de abril, la sesión Domina la arquitectura de prompts para obtener resultados reales se centrará en técnicas avanzadas de prompting aplicadas a contextos empresariales. Finalmente, el 28 de abril, el taller Evita errores comunes y mejora tus resultados con IA abordará buenas prácticas, validación de resultados y uso ético de la inteligencia artificial. Este bloque será impartido por el consultor en IA Xavi García.

Todos los talleres se celebrarán en la Casa de la Cultura de Onda, en horario de 16.00 a 18.00 horas, y requieren inscripción previa, on line y gratuita a través de https://ceeicastellon.emprenemjunts.es/, con aforo limitado.