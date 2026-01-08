Programa oficial de las fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda de Benicàssim 2026: todos los actos
El Día de las Paellas, el plato fuerte de 10 jornadas con cerca de un centenar de propuestas
Benicàssim ultima los detalles para celebrar, del 16 al 25 de enero de 2026, las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad y Santa Águeda, un calendario que combina tradición, cultura, gastronomía y música, con algunos de sus momentos más esperados concentrados en la primera y la segunda mitad de la semana festiva.
Como antesala, el municipio vivirá este viernes 9 de enero, a las 19.00 h, el solemne traslado del estandarte del patrón desde la iglesia hasta la plaza de la Constitución, acompañado por reinas, festeras y festeros, y la participación de entidades y agrupaciones locales.
El arranque oficial llegará el 16 de enero, a las 19.00 h, con el volteo de campanas y el encendido de las hogueras, antes de la bendición de animales y el reparto de la Coqueta, en una jornada que se prolongará con ambiente festivo en el recinto.
A lo largo de los diez días, el programa reserva espacio para actos religiosos, propuestas infantiles, citas para peñas, festejos taurinos, actividades solidarias y una agenda musical que acompaña los momentos centrales, con un cierre que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno al fuego, la pólvora y la calle. Como siempre, el Día de las Paellas es uno de sus puntos fuertes.
Esta es la programación completa de las fiestas:
📅 VIERNES 9 DE ENERO (Antesala)
- 19.00 h · Solemne traslado del estandarte de San Antonio Abad desde la iglesia hasta la plaza de la Constitución, por las calles Santo Tomás, Josep Barberà y Bayer.
📅 VIERNES 16 DE ENERO
- 17.00 a 20.00 h · Exposición Joan Alvado. Les balades de corall (C.C. Melchor Zapata).
- 17.00 h · Exposición Ana Sansano. Be Kind (Vil·la Elisa).
- 18.30 h · Volteo de campanas e inicio del encendido de hogueras.
- 19.00 h · Concentración de carros y carrozas de la Coqueta
- (inscripción previa y recogida de número del 7 al 12 de enero).
- 21.30 h · Concentración del tropell (calle Moscatell).
- 22.00 h · Bendición y reparto de la Coqueta.
- 00.00 h · Discomóvil Macro Swing Disco Zoom (recinto de fiestas).
- 01.00 h · Sesión temática en la carpa joven con DJs.
📅 SÁBADO 17 DE ENERO | Día del patrón
- 11.00 h · Misa en honor a los santos patronos (parroquia Santo Tomás de Villanueva).
- 11.00 a 14.00 h · Exposición Joan Alvado (C.C. Melchor Zapata).
- 12.00 h · Exposición Ana Sansano (Vil·la Elisa).
- 13.00 h · Ofrenda de flores a Santa Águeda en la Llongeta y gran traca.
- 17.00 h · Día de la Formación Cooperativa (Teatre Municipal Francesc Tàrrega).
- 18.00 h · Procesión en honor a San Antonio Abad.
- 18.30 h · Baile del Cremaller frente a la iglesia y reparto solidario de chocolate en la plaza de la Constitución.
- 19.00 h · Torneo de dardos (+18) (La Carta Daurada).
- 23.00 h · Tardeo con Resilientes (carpa de fiestas).
- 01.00 h · Baile con orquesta Supermagic y Noche del Pijama (recinto de fiestas).
📅 DOMINGO 18 DE ENERO | Día de las peñas
- 10.30 h · Día de la Bicicleta (salida y llegada en el Clot).
- 11.00 a 14.00 h · Exposición Joan Alvado (C.C. Melchor Zapata).
- 11.30 h · Concurso de sangría para peñas (Joves Benicàssim).
- 12.00 h · I pase del Festival de Danza Oriental, Hip-hop y Baile Moderno (Teatre Municipal).
- 12.30 h · Concentración de peñas y pasacalle con charanga.
- 13.00 h · Inauguración de la calle dedicada a D. Gerardo Vallejo Ramón.
- 14.30 h · Paella de hermandad “Especial Peñas” y ambientación musical.
- 16.30 h · Gymkhana del Día de las Peñas.
- 17.00 h · II pase del festival de danza (Teatre Municipal).
- 19.30 h · Actuación de Indivo (parador de fiestas).
- 21.00 h · Azteca DJ Set (carpa de fiestas).
- 22.30 h · Sesión temática en la carpa joven con DJs.
📅 LUNES 19 DE ENERO
- 9.30 h · Visita de reinas y festeros a las escoletas municipales.
- 14.00 h · Comida monumental: olleta de la Plana.
- 15.00 h · Campeonato de guiñote (El Casino).
- 17.00 h · Tarde infantil taurina: carretones y taller de bou embolat.
- 20.00 h · Cena popular de sobaquillo.
- 21.00 h · “Me suena tu cara” (Joves Benicàssim) y baile.
📅 MARTES 20 DE ENERO
- 13.00 h · Encierro y exhibición de ganado (Javier Tárrega ‘El Gallo’).
- 15.00 h · Campeonato de guiñote.
- 16.00 h · Pasacalle taurino con Banana Boom.
- 16.30 h · Exhibición de ganado (Jaime Tárrega ‘Lucas’) y embolada.
- 17.00 h · Desfile infantil de disfraces.
- A continuación: bocadillo gigante y actividad infantil.
📅 MIÉRCOLES 21 DE ENERO
- 13.00 h · Encierro y exhibición (Iván Messeguer ‘Ivanet’).
- 14.00 h · Comida monumental: tombet de bou.
- 15.00 h · Campeonato de guiñote.
- 16.00 h · Pasacalle taurino.
- 16.30 h · Exhibición y carretón embolado infantil.
- 20.00 h · Cena popular.
- 21.00 h · Bingo festero (+18) y actuación de El Serrucho.
📅 JUEVES 22 DE ENERO
- 13.00 h · Encierro y exhibición (Jaime Tárrega ‘Lucas’).
- 16.00 h · III Carrera de Autos Locos.
- 17.00 a 20.00 h · Exposiciones (Melchor Zapata y Vil·la Elisa).
- 18.00 h · Fiesta infantil con Globotraca.
- 19.00 h · Exhibición de vacas (Iván Miró ‘Bous La Ribera’).
📅 VIERNES 23 DE ENERO | Día de las Paellas
- 7.30 h · Despertà con Els Déus del Foc.
- 9.00 h · Almuerzo solidario a beneficio de la AECC.
- 10.00 h · Animación con charanga.
- 11.45 h · Reparto de hierros, mesas y leña.
- 12.00 h · Inicio del Día de las Paellas (Fiesta de Interés Turístico Autonómico).
- 17.00 h · Actuación del Trío Trévol.
- 17.30 h · Tardeo con Rumba 13.
- 23.00 h · Baile con orquesta La Metro y DJs.
📅 SÁBADO 24 DE ENERO
- 11.00 h · Taller infantil Bous i tradició.
- 11.00 a 14.00 h · Exposiciones.
- 13.00 h · Encierro y exhibición (Alba Atenea).
- 14.00 h · Comida de hermandad y homenaje a mayores.
- 18.00 h · Concurso de pesca (playa Heliòpolis).
- 19.00 h · Musical solidario Carlo 2.0, El legado.
- 23.30 h · Orquesta La Flama y DJs.
📅 DOMINGO 25 DE ENERO | Fin de fiestas
- 10.00 h · XIV Encuentro de bolilleras.
- 12.00 h · Sorteo de La Cagà del Manso.
- 13.00 h · Concierto a San Antonio.
- 19.00 h · Partido ACD Benicense – Odisea CF ‘B’.
- 20.00 h · Correfoc popular y castillo final de fuegos artificiales.
