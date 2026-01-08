Programa oficial de las fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda de Benicàssim 2026: todos los actos

Benicàssim ultima los detalles para celebrar, del 16 al 25 de enero de 2026, las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad y Santa Águeda, un calendario que combina tradición, cultura, gastronomía y música, con algunos de sus momentos más esperados concentrados en la primera y la segunda mitad de la semana festiva.

Como antesala, el municipio vivirá este viernes 9 de enero, a las 19.00 h, el solemne traslado del estandarte del patrón desde la iglesia hasta la plaza de la Constitución, acompañado por reinas, festeras y festeros, y la participación de entidades y agrupaciones locales.

El arranque oficial llegará el 16 de enero, a las 19.00 h, con el volteo de campanas y el encendido de las hogueras, antes de la bendición de animales y el reparto de la Coqueta, en una jornada que se prolongará con ambiente festivo en el recinto.

A lo largo de los diez días, el programa reserva espacio para actos religiosos, propuestas infantiles, citas para peñas, festejos taurinos, actividades solidarias y una agenda musical que acompaña los momentos centrales, con un cierre que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno al fuego, la pólvora y la calle. Como siempre, el Día de las Paellas es uno de sus puntos fuertes.

Esta es la programación completa de las fiestas:

📅 VIERNES 9 DE ENERO (Antesala)

19.00 h · Solemne traslado del estandarte de San Antonio Abad desde la iglesia hasta la plaza de la Constitución, por las calles Santo Tomás, Josep Barberà y Bayer.

📅 VIERNES 16 DE ENERO

17.00 a 20.00 h · Exposición Joan Alvado. Les balades de corall (C.C. Melchor Zapata).

· Exposición (C.C. Melchor Zapata). 17.00 h · Exposición Ana Sansano. Be Kind (Vil·la Elisa).

· Exposición (Vil·la Elisa). 18.30 h · Volteo de campanas e inicio del encendido de hogueras .

· Volteo de campanas e inicio del . 19.00 h · Concentración de carros y carrozas de la Coqueta

· Concentración de (inscripción previa y recogida de número del 7 al 12 de enero).

21.30 h · Concentración del tropell (calle Moscatell).

· Concentración del (calle Moscatell). 22.00 h · Bendición y reparto de la Coqueta .

· . 00.00 h · Discomóvil Macro Swing Disco Zoom (recinto de fiestas).

· Discomóvil (recinto de fiestas). 01.00 h · Sesión temática en la carpa joven con DJs.

📅 SÁBADO 17 DE ENERO | Día del patrón

11.00 h · Misa en honor a los santos patronos (parroquia Santo Tomás de Villanueva).

· Misa en honor a los (parroquia Santo Tomás de Villanueva). 11.00 a 14.00 h · Exposición Joan Alvado (C.C. Melchor Zapata).

· Exposición (C.C. Melchor Zapata). 12.00 h · Exposición Ana Sansano (Vil·la Elisa).

· Exposición (Vil·la Elisa). 13.00 h · Ofrenda de flores a Santa Águeda en la Llongeta y gran traca .

· Ofrenda de flores a en la Llongeta y . 17.00 h · Día de la Formación Cooperativa (Teatre Municipal Francesc Tàrrega).

· (Teatre Municipal Francesc Tàrrega). 18.00 h · Procesión en honor a San Antonio Abad .

· Procesión en honor a . 18.30 h · Baile del Cremaller frente a la iglesia y reparto solidario de chocolate en la plaza de la Constitución.

· frente a la iglesia y reparto solidario de chocolate en la plaza de la Constitución. 19.00 h · Torneo de dardos (+18) (La Carta Daurada).

· Torneo de (La Carta Daurada). 23.00 h · Tardeo con Resilientes (carpa de fiestas).

· Tardeo con (carpa de fiestas). 01.00 h · Baile con orquesta Supermagic y Noche del Pijama (recinto de fiestas).

📅 DOMINGO 18 DE ENERO | Día de las peñas

10.30 h · Día de la Bicicleta (salida y llegada en el Clot).

· (salida y llegada en el Clot). 11.00 a 14.00 h · Exposición Joan Alvado (C.C. Melchor Zapata).

· Exposición (C.C. Melchor Zapata). 11.30 h · Concurso de sangría para peñas (Joves Benicàssim).

· Concurso de (Joves Benicàssim). 12.00 h · I pase del Festival de Danza Oriental, Hip-hop y Baile Moderno (Teatre Municipal).

· I pase del (Teatre Municipal). 12.30 h · Concentración de peñas y pasacalle con charanga .

· Concentración de peñas y . 13.00 h · Inauguración de la calle dedicada a D. Gerardo Vallejo Ramón .

· Inauguración de la calle dedicada a . 14.30 h · Paella de hermandad “Especial Peñas” y ambientación musical.

· y ambientación musical. 16.30 h · Gymkhana del Día de las Peñas.

· del Día de las Peñas. 17.00 h · II pase del festival de danza (Teatre Municipal).

· II pase del festival de danza (Teatre Municipal). 19.30 h · Actuación de Indivo (parador de fiestas).

· Actuación de (parador de fiestas). 21.00 h · Azteca DJ Set (carpa de fiestas).

· (carpa de fiestas). 22.30 h · Sesión temática en la carpa joven con DJs.

📅 LUNES 19 DE ENERO

9.30 h · Visita de reinas y festeros a las escoletas municipales .

· Visita de reinas y festeros a las . 14.00 h · Comida monumental: olleta de la Plana .

· Comida monumental: . 15.00 h · Campeonato de guiñote (El Casino).

· Campeonato de (El Casino). 17.00 h · Tarde infantil taurina: carretones y taller de bou embolat .

· Tarde infantil taurina: carretones y taller de . 20.00 h · Cena popular de sobaquillo .

· Cena popular de . 21.00 h · “Me suena tu cara” (Joves Benicàssim) y baile.

📅 MARTES 20 DE ENERO

13.00 h · Encierro y exhibición de ganado ( Javier Tárrega ‘El Gallo’ ).

· Encierro y exhibición de ganado ( ). 15.00 h · Campeonato de guiñote.

· Campeonato de guiñote. 16.00 h · Pasacalle taurino con Banana Boom .

· Pasacalle taurino con . 16.30 h · Exhibición de ganado ( Jaime Tárrega ‘Lucas’ ) y embolada.

· Exhibición de ganado ( ) y embolada. 17.00 h · Desfile infantil de disfraces .

· . A continuación: bocadillo gigante y actividad infantil.

📅 MIÉRCOLES 21 DE ENERO

13.00 h · Encierro y exhibición ( Iván Messeguer ‘Ivanet’ ).

· Encierro y exhibición ( ). 14.00 h · Comida monumental: tombet de bou .

· Comida monumental: . 15.00 h · Campeonato de guiñote.

· Campeonato de guiñote. 16.00 h · Pasacalle taurino.

· Pasacalle taurino. 16.30 h · Exhibición y carretón embolado infantil .

· Exhibición y . 20.00 h · Cena popular.

· Cena popular. 21.00 h · Bingo festero (+18) y actuación de El Serrucho.

📅 JUEVES 22 DE ENERO

13.00 h · Encierro y exhibición ( Jaime Tárrega ‘Lucas’ ).

· Encierro y exhibición ( ). 16.00 h · III Carrera de Autos Locos .

· . 17.00 a 20.00 h · Exposiciones (Melchor Zapata y Vil·la Elisa).

· Exposiciones (Melchor Zapata y Vil·la Elisa). 18.00 h · Fiesta infantil con Globotraca .

· . 19.00 h · Exhibición de vacas (Iván Miró ‘Bous La Ribera’).

📅 VIERNES 23 DE ENERO | Día de las Paellas

7.30 h · Despertà con Els Déus del Foc.

· con Els Déus del Foc. 9.00 h · Almuerzo solidario a beneficio de la AECC .

· Almuerzo solidario a beneficio de la . 10.00 h · Animación con charanga.

· Animación con charanga. 11.45 h · Reparto de hierros, mesas y leña.

· Reparto de hierros, mesas y leña. 12.00 h · Inicio del Día de las Paellas (Fiesta de Interés Turístico Autonómico).

· Inicio del (Fiesta de Interés Turístico Autonómico). 17.00 h · Actuación del Trío Trévol .

· Actuación del . 17.30 h · Tardeo con Rumba 13 .

· Tardeo con . 23.00 h · Baile con orquesta La Metro y DJs.

📅 SÁBADO 24 DE ENERO

11.00 h · Taller infantil Bous i tradició .

· Taller infantil . 11.00 a 14.00 h · Exposiciones.

· Exposiciones. 13.00 h · Encierro y exhibición ( Alba Atenea ).

· Encierro y exhibición ( ). 14.00 h · Comida de hermandad y homenaje a mayores.

· Comida de hermandad y homenaje a mayores. 18.00 h · Concurso de pesca (playa Heliòpolis).

· Concurso de pesca (playa Heliòpolis). 19.00 h · Musical solidario Carlo 2.0, El legado .

· Musical solidario . 23.30 h · Orquesta La Flama y DJs.

📅 DOMINGO 25 DE ENERO | Fin de fiestas