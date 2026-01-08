Un pueblo bonito de Castellón recreado en 'Los Simpson', 'Stranger Things', 'Avatar' y 'Dragon Ball'

Peñíscola no solo es escenario de historias. A veces, también es quien las cuenta. O, al menos, quien las inspira. Jaume Simó Guzmán, más conocido como Jaume Quelo, tiene 40 años, nació en la Ciudad en el Mar y nunca se ha ido.

Desde su casa, muchas veces obligado a quedarse entre cuatro paredes por las enfermedades que padece, ha conseguido que este pueblo bonito viaje por universos tan dispares como Avatar, Los Simpson, Dragon Ball o Stranger Things, conquistando a miles de personas en Instagram, seguidores y no seguidores por igual.

Recrear Peñíscola en el universo de 'Stranger Things' ha sido uno de sus últimos proyectos. / Jaume Quelo

Cambio de vida

Lo que empezó como un dolor de espalda acabó cambiándole la vida. Hace aproximadamente un año y medio, Jaume cogió la baja laboral por unas hernias lumbares. A partir de ahí, el diagnóstico se complicó: dos hernias, una operación de cadera y la detección de dos enfermedades autoinmunes, Lupus y SAF, que afecta a la coagulación de la sangre. Dolor articular, fatiga extrema, cefaleas y una sensación constante de agotamiento forman parte de su día a día.

“Hay días en los que estoy bien y aprovecho para intentar llevar una vida normal. Pero los días malos… la fatiga crónica y el dolor por todo el cuerpo no se lo deseo a nadie”, explica. Actualmente, está a la espera de una incapacidad laboral y sigue un tratamiento inmunosupresor, con una inyección semanal que bloquea el sistema inmune para reducir el dolor.

Jaume Simó (Jaume Quelo), en un selfi hecho por IA junto a Rosalía. / Jaume Quelo

En ese contexto, la creatividad se convirtió en salvavidas.

La IA como vía de escape

Pasar tantas horas en casa podría haberle llevado al aislamiento, pero Jaume encontró justo lo contrario: un mundo nuevo por explorar. “Una forma de despejar la mente es desarrollar estas creatividades”, cuenta. La inteligencia artificial no llegó a mi vida como necesidad, como una manera de hacer más llevadero el dolor físico y mental.

El vídeo de Peñíscola en estilo Pandora de 'Avatar' fue su primer vídeo viral. / Jaume Quelo

Sus vídeos no son fruto de la improvisación. Detrás de cada uno hay guion, planificación, estudio de transiciones y una cuidada estética. Parte de una base muy personal: un extenso archivo de imágenes propias de Peñíscola, porque la fotografía es otra de sus pasiones. A partir de ahí, crea imágenes tematizadas con IA y las transforma en vídeos uniendo clips cortos que dan lugar a escenas largas y envolventes.

Jaume crea imágenes tematizadas con IA y las transforma en vídeos uniendo clips cortos que dan lugar a escenas largas y envolventes

El primer gran punto de inflexión llegó con un vídeo inspirado en Avatar, que tuvo una buena acogida. Pero el auténtico fenómeno fue Peñíscola convertida en Springfield en el universo de Los Simpson. “Ahí llegó la locura, sobre todo en Instagram”, recuerda. El éxito fue tal que decidió compartir también las imágenes originales utilizadas en la creación del vídeo, despertando aún más interés por su proceso creativo y por el potencial de la IA. El vídeo lleva más de 11.000 likes y ha sido compartido más de 6.000 veces.

A día de hoy, Jaume es también experto en creación de prompts, la base para generar imágenes coherentes y estéticamente cuidadas con inteligencia artificial. Un aprendizaje constante: “Trabajar con IA es aceptar que es un mundo en cambio continuo. Cada día aprendes algo nuevo”.

Homer, de turismo por Peñíscola. / Jaume Quelo

Siempre Peñíscola

Aunque sus vídeos viajen por mundos ficticios, el corazón siempre vuelve al mismo lugar. “Me inspiro en Peñíscola porque, sencillamente, me genera inspiración”, afirma. Hasta el punto de imaginar que muchas series, cómics o películas podrían haberse rodado aquí.

Su proceso creativo empieza casi siempre igual: piensa en una temática y una estética, hace pruebas visuales con imágenes de Peñíscola y, si el resultado funciona, empieza a construir el guion. Ahora trabaja en dos proyectos muy distintos: uno inspirado en un videojuego muy famoso y otro mucho más íntimo y ambicioso, centrado en los orígenes históricos de Peñíscola, para el que lleva semanas documentándose sobre la fundación de la ciudad.

Su meta a largo plazo es clara: crear un cortometraje con IA. De momento, sigue perfeccionando los vídeos cortos, de hasta 40 segundos, que pueden requerir horas de trabajo para que todas las escenas encajen y mantengan una estética coherente.

Visibilidad al lupus

Más allá de la creatividad, Jaume ha decidido dar un paso más y transformar su experiencia personal en una herramienta de ayuda. Colabora activamente con Avalus, la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus, con la que ha creado Avalus Quiz, una plataforma educativa integrada en la web de la asociación.

El proyecto incluye un juego interactivo, un diccionario y una sección de preguntas frecuentes pensadas para pacientes, familiares y cualquier persona que quiera comprender mejor el Lupus Eritematoso Sistémico. Un espacio para aprender, visibilizar y normalizar una enfermedad todavía desconocida para gran parte de la sociedad.

En la historia de Jaume Quelo, la inteligencia artificial no sustituye a nada: acompaña, alivia y transforma. Es refugio en los días de dolor, herramienta de expresión y altavoz para su pueblo y para una enfermedad que necesita ser contada. Y en el centro de todo, siempre, Peñíscola.