La Vall refuerza la senda del Castell d’Uixó

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha llevado a cabo un refuerzo, reacondicionamiento y señalización de la senda del Castell d’Uixó, con el objetivo de mejorar la experiencia de visita y poner en valor el patrimonio histórico y natural del municipio, según ha explicado el concejal de Turismo, Javier Ferreres.

El Castell d’Uixó es uno de los vestigios arqueológicos más importantes de la época andalusí que se conservan en la ciudad. Su historia abarca más de mil años, desde las primeras ocupaciones documentadas en torno al siglo X hasta su utilización durante la guerra civil española, convirtiéndolo en un referente turístico y cultural del municipio.

Una de las principales mejoras de esta actuación es la ampliación del recorrido con un tramo urbano que inicia la senda en la Torre de Benissahat, un edificio de origen andalusí que se consolida como nuevo punto de información turística.

El tramo urbano discurre por:

Calle Asunción

Avenida Andalucía

Calle 12 del barrio Carbonaire

Conectando con el inicio tradicional del sendero, lo que facilita un recorrido más accesible y atractivo para visitantes y vecinos.

Señalización y panel informativo interactivo

Al comienzo del recorrido se ha instalado un nuevo panel informativo que:

Detalla el trazado y nivel de dificultad de la senda

de la senda Interpreta la historia y relevancia del Castell d’Uixó

Incluye códigos QR con enlaces a vídeos y contenido digital sobre otros elementos patrimoniales, como la Casota, torre medieval del siglo XII perteneciente a una antigua alquería

Además, se ha reforzado la señalización mediante la unificación de la imagen de los carteles direccionales y la renovación de carteles deteriorados, junto a labores de limpieza y mejora del trazado para garantizar seguridad y accesibilidad.

Turismo activo y rutas complementarias

Según Javier Ferreres, estas sendas están incluidas en una guía online y disponibles en la Tourist Info, lo que facilita que visitantes y vecinos planifiquen su recorrido.

El edil ha destacado que recorrer la senda es un complemento ideal a otras actividades turísticas, como:

Visita a les Coves de Sant Josep

Turismo activo : espeleokayak, vía ferrata

: espeleokayak, vía ferrata Ruta urbana del Camí de l’Aigua

Ferreres ha añadido que “La Vall d’Uixó es una ciudad para ser explorada, no solo por turistas, sino también por los valleros y valleras”. Mejorar la señalización, limpiar y reacondicionar las sendas ofrece beneficios directos a la ciudadanía, fomentando el contacto con la naturaleza y el deporte al aire libre.