Almassora ultima para el 17 de enero la Matxà de Sant Antoni

Almassora celebrará el sábado 17 de enero la festividad de Sant Antoni. El concejal de Fiestas, Arturo Soler, acompañado de los clavarios de este año, la familia de Ramón Muñoz y Marta Bou, han presentado este viernes el programa de actos, que arrancará el viernes 16, a partir de las 09:00 horas, con la ya tradicional visita de los niños de las escuelas infantiles y los colegios al santo, dejando un pequeño manojo de leña para hacer la hoguera.

El calendario en homenaje al patrón de los animales arranca este fin de semana en la provincia de Castellón, con Els Ports y el Alto Palancia como epicentros

El sábado, a las 10:00 horas, los jinetes se concentrarán en la Cuadra de Javi para ir en romería hasta el puente de la depuradora y habrá un almuerzo de hermandad. A las 12:00 horas, habrá disparo de cohetes y se engalanará la calle.

A las 12:45 horas, la corporación y toda la comitiva festiva partirá hacia la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, en compañía del grupo Scout Tramuntana, la Escuela de Tambores y Bombos de Tambors de Passió, la Asociación Cultural El Torrelló y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Les Goles. El concejal de Fiestas ha invitado a los vecinos que quieran bendecir monas, panes o dulces a participar en la tradicional bendición.

A las 19:00 horas, se celebrará la misa en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. A las 19.30 horas, será el momento de la Matxà de Sant Antoni, que está catalogada como fiesta de interés turístico provincial por su simbología y trascendencia. La bendición de los animales será a la puerta de la iglesia y se repartirán las cintas.

Al volver de la Matxà, se encenderá la hoguera y se repartirá las monas en la casa de los clavarios. A continuación, habrá porrat popular en la plaza de Santa Teresa.

“Muchos son los recuerdos que viajan a nuestra memoria en cada Matxà de Sant Antoni, esta fiesta tan nuestra, que va ganando popularidad y que anualmente celebramos en honor a este santo, donde fe, tradición y cultura se unen de nuevo en esta celebración alrededor del fuego como elemento purificador de almas”, ha escrito la clavaria Marta Bou en su parlamento del programa de actos.