La apuesta de Vilafranca tras Marie Claire: ¿qué vendrá después del textil?

Casi un año después del cierre de Marie Claire en Vilafranca, el municipio sigue inmerso en un proceso de reflexión y planificación para rediseñar su economía local. Aunque el sector textil ha sido durante siglos un pilar fundamental del pueblo, el Ayuntamiento de Vilafranca apuesta por abrir nuevas vías, diversificar la economía y generar oportunidades que vayan más allá de la industria textil histórica.

En este contexto, el consistorio de Vilafranca está explorando alternativas para dinamizar el pueblo, aprovechar sus recursos naturales y ofrecer nuevas perspectivas a vecinos y visitantes. Una de las principales líneas de trabajo es el turismo sostenible, que se entiende como una oportunidad dentro de una estrategia integral de desarrollo local.

Creación de una vía verde

Con este objetivo, la alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, se ha reunido con el vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, para trasladarle las propuestas que estudia el Ayuntamiento. Entre ellas destaca la creación de una vía verde y un carril ciclopeatonal que conecte Vilafranca con la Pobla del Bellestar, un proyecto pensado para impulsar el turismo y el deporte en la zona.

El proyecto busca poner en valor el entorno natural de Vilafranca, atraer visitantes interesados en la naturaleza y un turismo respetuoso con el medio ambiente, y reforzar la conexión entre el patrimonio natural, la historia y la vida actual del municipio. Esta iniciativa también pretende generar actividad económica vinculada a nuevos sectores, complementando otras líneas de futuro que el Ayuntamiento sigue estudiando.

Junto con Óscar Tena, la alcaldesa ha detallado las diferentes fases del proyecto y ha solicitado apoyo económico de la Generalitat Valenciana para llevarlo a cabo. El objetivo es abrir un nuevo capítulo en la historia de Vilafranca, avanzando hacia un modelo económico más diverso, resiliente y adaptado a los tiempos actuales.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación será la encargada de iniciar los estudios de viabilidad del carril ciclopeatonal, que discurriría en paralelo a la carretera CV-15. El proyecto se plantea desde el respeto al territorio, con la intención de poner en valor el patrimonio natural y cultural de Vilafranca.