Arranca Sant Antoni 2026 en Castellón: fechas y principales actos

Las fiestas de Sant Antoni 2026 en Castellón volverán a marcar el calendario festivo del interior de la provincia con un amplio programa de celebraciones que se extenderá desde principios de enero hasta mediados de febrero. Hogueras monumentales, bendición de animales, desfiles rituales y actos de fuerte arraigo popular reunirán a vecinos y visitantes en una de las fiestas de invierno más emblemáticas de la región.

Inicio del ciclo festivo: Castellfort y Olocau

El ciclo de Sant Antoni arrancará el fin de semana del 9 al 11 de enero en Castellfort y Olocau, localidades que darán el pistoletazo de salida a unas celebraciones que refuerzan cada año la identidad cultural de las comarcas del norte de Castellón.

Programación de Sant Antoni de Castellfort. / MEDITERRÁNEO

Este fin se semana también Peñíscola da comienzo a la programación de San Antonio Abad. Las distintas actividades previstas se realizarán a lo largo del mes de enero e incluyen la bajada del árbol, la misa del mayoral, el desfile de caballerías y la bendición de animales, entre otras

Programación de Sant Antoni de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

Les Coves de Vinromà y Altura también se vuelcan en estas celebraciones.

Los actos de Sant Antoni en les Coves se celebran el 10 de enero. / MEDITERRÁNEO

Sant Antoni 2026 en la provincia de Castellón Visualización de la tabla de datos sobre Sant Antoni 2026 en la provincia de Castellón.

Fiestas centrales del 16 al 18 de enero

La actividad se intensificará entre el 16 y el 18 de enero, con municipios como Forcall, Vilafranca, Morella, Villores, Sorita, Benassal, Catí y Albocàsser concentrando un elevado número de actos. Este fin de semana coincide con la onomástica de Sant Antoni, el 17 de enero, fecha central de la festividad en muchos pueblos del interior de Castellón.

Programa de Sant Antoni en Albocàsser. / MEDITERRÁNEO

En Forcall, la Santantonà 2026, declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Autonómico, contará con mayorales como Anabel Ejarque, Iván Bono, Sara Molinos, Fran Carbó y otros, responsables de organizar la fiesta. Este año se entregará el Cremaller d’Honor a los panaderos históricos del Forn de la Vila, Forn de Juliana y Forn de Montse, en reconocimiento a su contribución a la tradición. La entrega tendrá lugar el viernes 16 de enero en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Forcall.

Cartel de Sant Antoni de Forcall 2026. / Ajuntament de Forcall

En Vilafranca, la fiesta estará liderada por un amplio grupo de jóvenes mayorales, ejemplo del relevo generacional que garantiza la continuidad de la tradición.

Cartel de Sant Antoni de Vilafranca. / MEDITERRÁNEO

En Morella, la Cofradía de Sant Antoni asumirá la organización, buscando fórmulas para mantener la sostenibilidad de las celebraciones a largo plazo.

Otro municipios de la provincia que también celebrarán Sant Antoni ese fin de semana es Onda. La jornada central se celebrará el sábado 17 de enero, con un programa que arrancará por la tarde con el tradicional traslado de la imagen de Sant Antoni desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la capilla de Sant Josep.

Programación de Sant Antoni 2026 en Onda. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, en Benicarló se repartirán 130.000 ‘coques’ en la fiesta de Sant Antoni.

Resto del calendario de Sant Antoni 2026

Las celebraciones continuarán entre el 23 y el 25 de enero en La Mata, Palanques, Herbers y la Torre d’en Besora, mientras que Ares celebrará Sant Antoni el sábado 24 de enero.

El último tramo del calendario llegará del 30 de enero al 1 de febrero en Cinctorres, y en febrero tendrán lugar las fiestas en Todolella (7 de febrero) y Portell (14 de febrero), cerrando más de un mes de celebraciones en torno al fuego, la devoción y la tradición popular.

Sant Antoni en otros municipios de la provincia

En el resto de la provincia de Castellón, Sant Antoni también mantiene gran arraigo:

Benicàssim : fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Águeda, del 16 al 25 de enero, con actos religiosos, culturales y lúdicos, destacando el Día de las Paellas.

: fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Águeda, del 16 al 25 de enero, con actos religiosos, culturales y lúdicos, destacando el Día de las Paellas. Borriol: celebraciones del fin de semana más cercano al 17 de enero, con Matxà, bendición de animales, hoguera y procesión de caballerías.

Programación de Sant Antoni de Borriol. / MEDITERRÁNEO

l’Alcora: fiesta centrada en la Matxà y procesión de la Recua Arriera, bendición de animales, hoguera y reparto de dulces típicos, conservando la tradición arriera del municipio.

Tradición y patrimonio cultural

Las fiestas de Sant Antoni en Castellón representan una tradición centenaria, uniendo devoción, fuego y comunidad, preservando costumbres ancestrales y reforzando la identidad cultural de los municipios del interior de la provincia. Cada celebración combina actos religiosos, culturales y lúdicos, convirtiendo a Sant Antoni en un evento de referencia para vecinos y turistas que buscan vivir la tradición más auténtica de Castellón.