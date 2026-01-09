Burriana rompe un récord demográfico: supera los 40.000 habitantes y se consolida como uno de los municipios que más crece

Burriana rompe un nuevo récord demográfico: nunca antes había alcanzado los 40.000 habitantes. Este crecimiento sitúa a la ciudad como uno de los municipios que más población gana en Castellón y marca un momento histórico para la localidad.

Según los datos del padrón municipal, que coinciden con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio se posiciona como el segundo de la provincia con mayor crecimiento absoluto, solo por detrás de la capital.

De acuerdo con los datos disponibles, uno de cada diez nuevos residentes que ha ganado la provincia en el último año ha elegido Burriana como lugar de residencia, situando a la ciudad por delante de otros municipios del entorno en cuanto a evolución demográfica.

Captación de población joven

Según el Ayuntamiento, este crecimiento se explica, en parte, por el atractivo de las zonas residenciales próximas a la costa y de áreas en expansión como Novenes de Calatrava, que están captando a población joven procedente de otros municipios de la provincia y del entorno comarcal. A ello se suma una tendencia al aumento de residentes que optan por fijar su domicilio habitual durante todo el año.

En paralelo a esta evolución poblacional, el municipio tiene en marcha varios proyectos urbanísticos de gran envergadura. Entre ellos figura el desarrollo de Sant Gregori, que contempla la construcción de alrededor de 5.000 viviendas en el litoral.

También la regeneración de los terrenos de la antigua fábrica de Formolevante, donde se proyecta un nuevo núcleo urbano con viviendas, zonas comerciales y espacios verdes junto a la avenida Jaime Chicharro. A estas actuaciones se suman distintas unidades de ejecución como el entorno de la calle Ribesalbes en la zona marítima.

Desde el consistorio apuntan a que esta dinámica podría situar a Burriana por encima de los 50.000 habitantes en la próxima década. En este contexto, el Ayuntamiento trabaja en la adaptación de infraestructuras y servicios para atender el crecimiento previsto, con proyectos como la nueva depuradora, el futuro centro de salud del Puerto, la reanudación de las obras del IES Jaume I y diversas mejoras viarias, entre ellas la finalización de la avenida Cañada Blanch y el cierre del anillo exterior entre el Camí la Cossa y la CV-18.

El alcalde, Jorge Monferrer, señaló que superar los 40.000 habitantes supone “un indicador de que Burriana ha recuperado su atractivo y la confianza de los ciudadanos e inversores" y subrayó la importancia de acompañar este aumento de población con una planificación que garantice un desarrollo ordenado y sostenible para consolidar la ciudad "como el lugar ideal para que las familias desarrollen su proyecto de vida".