El IES José Vilaplana de Vinaròs retrasa la apertura del centro media hora como medida de protesta: Te contamos el por qué

La comunidad educativa del IES José Vilaplana de Vinaròs ha trasladado su malestar por la situación límite que vive el centro a causa de la falta de personal de conserjería. Según ha informado la dirección, el instituto funciona actualmente con solo un conserje, a pesar de que tienen asignadas tres plazas oficialmente.

El equipo directivo lamenta que, a pesar de tener adjudicados los dos profesionales restantes desde antes de las fiestas de Navidad, su incorporación efectiva no se ha producido todavía. Desde el instituto califican de "incomprensible" que la demora burocrática de la Administración esté afectando el funcionamiento diario de un centro de estas dimensiones.

La crisis se ha agravado este viernes, puesto que la única persona que actualmente ejerce estas funciones de conserjería no pudo asistir a su puesto de trabajo por asuntos personales. Ante este vacío de servicio y la saturación del equipo directivo, se decidió que el instituto no abriera las puertas a las 7.45, su hora habitual, sino que lo hiciera a las 8.15 horas, coincidiendo con el horario de entrada a las clases.

Una decisión que ha provocado un colapso en la entrada que ha afectado directamente el personal docente, el alumnado y las familias, así como al servicio de autobuses y el tráfico de la zona.

Desde el equipo directivo del centro aseguran que la falta de conserje no es la primera vez que se produce y que ha tenido que ser el personal laboral del centro quienes han tenido que ejercer todas estas funciones. Y lamentan que, por las tardes, este instituto aún no ha tenido conserje desde que ha empezado el curso.

Los responsables del IES José Vilaplana aseguran que se ha tomado esta determinación "para hacer visible nuestra indignación", de manera que, con esta acción de protesta esperan forzar una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes para que se desbloqueen las incorporaciones del personal ya adjudicado.

Cabe recordar que, a principios de diciembre, desde el equipo directivo del centro ya se denunció la situación de “abandono institucional por parte de la Función Pública de la Generalitat Valenciana, por unas condiciones de dotación de personal que vulneran tanto la calidad educativa como el bienestar del alumnado y del personal docente y no docente”.

Ya entonces, denunciaron que no tenían fisioterapeuta, faltaba personal de conserjería y también en Secretaría, además de profesorado interino que no había cobrado desde septiembre. En este sentido, el fisioterapeuta se ha incorporado precisamente esta semana, pero sigue faltando una persona en Secretaría y continúan reclamando la incorporación de los tres conserjes asignados.