Más de 3.500 m² para el nuevo Ayuntamiento de Peñíscola: comienza la reconstrucción del Centro de Estudios

Tras la finalización de las tareas de demolición interior, el Centro de Estudios de Peñíscola afronta una nueva fase con el inicio, en los próximos días, de los trabajos de rehabilitación y ampliación. Las obras se prolongarán hasta junio de 2027 y permitirán ubicar en este céntrico espacio el Ayuntamiento de Peñíscola y todas sus dependencias municipales.

La empresa adjudicataria de los trabajos, Becsa, ha ejecutado durante los últimos tres meses las principales actuaciones de demolición. Finalizada esta fase, el proyecto avanza hacia la rehabilitación integral del edificio, una intervención clave para la reorganización de los servicios municipales de la localidad.

Así quedará el futuro Centro de Estudios de Peñíscola tras las obras /

El proyecto contempla la rehabilitación y recuperación de 3.100 metros cuadrados aprovechables sobre rasante y 1.130 metros cuadrados de sótano. Además, incluye un auditorio con capacidad para 200 personas y un espacio reservado para la ubicación de carpas destinadas a festejos y celebraciones.

La concentración de las dependencias municipales en el Centro de Estudios permitirá liberar espacios públicos actualmente ocupados por servicios y oficinas técnicas. Los edificios del núcleo histórico que ahora cumplen estos usos se proyectan destinar a fines culturales y museísticos, contribuyendo a la revitalización del casco antiguo.

Financiación

El Ayuntamiento de Peñíscola cuenta con financiación autonómica para la rehabilitación gracias a un convenio con la Generalitat Valenciana. En septiembre, el consistorio acordó con la Direcció General d'Administració Local un reajuste de las anualidades de ejecución de las obras. Según este nuevo planteamiento, la administración autonómica destinará 300.000 € este año, 2.200.000 € en 2026 y 509.550 € en 2027, sumando un total de 3.185.000 € para unas obras cuyo presupuesto global asciende a 8.156.640,60 €.

Otra imagen de la visita a los trabajos en el Centro de Estudios, cuyo periodo de ejecución se prevé hasta junio de 2027. / Alba Boix

La rehabilitación culmina un proceso de recuperación del Centro de Estudios que se ha prolongado durante más de una década. Desde su llegada a la Alcaldía, Andrés Martínez fijó este objetivo como prioridad, siendo su corporación la primera en reclamar este espacio al Estado, que lo había expropiado en los años sesenta. Tras años de gestiones, en 2013 se alcanzó un acuerdo de alquiler con opción a compra que finalizó en 2023 con la adquisición definitiva del inmueble.

“El precio del Centro de Estudios ascendió, tras la tasación derivada de la permuta, a 4.098.287,18 euros, lo que hacía descartar de entrada la posibilidad de su adquisición”, ha confirmado el munícipe. Martínez ha valorado que “un camino que no ha sido fácil, que pasó por comprar un inmueble que nos expoliaron, por invertir en su conversión en aparcamiento, una necesidad enorme que teníamos y tenemos, que pasa ahora por la rehabilitación pero que será, por fin, una realidad ya en breve; podemos decir que hemos recuperado el Centro de Estudios para nuestro pueblo y que en menos de dos años podremos disfrutarlo como merecemos”.