Nules da un paso clave para proteger 'les casetes' de la primera línea de playa

Los propietarios de las viviendas de primera fila de playa en Nules están recibiendo estos días una notificación del Ayuntamiento. Estar en el punto de mira de Costas durante tantos años, con la incertidumbre por la amenaza del derribo ha generado una sensación de vulnerabilidad frente a la Administración en la mayor parte de los afectados, pero en esta ocasión, han recibido lo que pueden considerarse buenas noticias.

En el escrito, el consistorio informa de que el pleno municipal ya ha aprobado la modificación del PGOU exigida por la Conselleria de Cultura para contemplar la protección de estas edificaciones como Núcleo Histórico Tradicional-Bien de Relevancia Local (NHT-BRL), y se les indica que se va a abrir el plazo de exposición pública de ese acuerdo, en el que se pueden presentar alegaciones.

El alcalde, David García, confirma que se está informando sobre este trámite a «todos los propietarios», pese a que un pequeño porcentaje de las construcciones se van a quedar fuera de esta figura de protección: todas aquellas que tienen más de una planta.

Las viviendas de más de una planta se van a quedar fuera de la figura de protección que supone el BRL. / MÒNICA MIRA

Son 306 viviendas en total y como algunas tienen varios propietarios, se han enviado 423 notificaciones, porque «se trata de que todos conozcan las gestiones que se están haciendo y que les afectan».

Cuando la dirección general de Patrimonio dio el visto bueno de la Generalitat al procedimiento para proteger las viviendas, se precisó que «las construcciones de más de una planta en primera línea de playa son disconformes con el régimen de protección de les casetes», y dejó indicado que se las considerará «fuera de ordenación en la Normativa Urbanística Municipal» y, por tanto, «no estarán incluidas en el NGT-BRL y no aparecerá su referencia catastral» en la ficha correspondiente.

En aquel momento, el alcalde aseguró que se buscarían otras vías administrativas y legales para no dejarlas desprotegidas. Recién estrenado el año 2026, con los trámites para conseguir la protección patrimonial en su recta final, asegura que ya se está definiendo cómo se hará, de lo cual «se informará cuando corresponda».

La base de la defensa que está realizando el Ayuntamiento no ha cambiado: la primera fila de la playa de Nules constituye el núcleo histórico del poblado marítimo; las edificaciones que la conforman estaban construidas antes de que la Ley de Costas se aprobara, y si ahora se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre no ha sido «porque los propietarios hayan hecho las cosas mal de ningún modo, sino porque los sucesivos Gobiernos de España no han cumplido con su deber de proteger el litoral de la regresión provocada por la construcción del puerto de Burriana».

De hecho, en los últimos años se ha incidido en que los dueños de la práctica totalidad de les casetes han mantenido la estructura original de estas construcciones típicas del patrimonio valenciano, frente a un modelo de desarrollo en otras zonas turísticas de destrucción de estos núcleos tradicionales.