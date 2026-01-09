Almassora pone agentes tutores para proteger y educar a los menores

La Policía Local de Almassora pondrá en marcha la Unidad de Menores en la figura de los agentes tutores, formada por policías con capacitación específica para actuar en la resolución de conflictos privados y en el entorno escolar. Esta unidad estará dedicada a la colaboración con la comunidad educativa y el ámbito social, manteniendo siempre la condición de agente de la autoridad.

En los próximos días, varios agentes asistirán a un congreso donde recibirán información y formación para la implantación de la unidad de menores. La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, destacó que el agente tutor es una herramienta clave de prevención y acompañamiento educativo. “La labor del agente tutor va más allá de la vigilancia; se centra en la educación, la prevención y la cercanía con nuestros niños y jóvenes”, afirmó Rovira.

El programa incluye acciones preventivas en coordinación con los centros escolares, con especial atención a la educación vial, el uso responsable de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otras normativas que afectan directamente a los menores de edad.

Rovira subrayó que los agentes tutores serán figuras de referencia para alumnos, familias y profesorado, reforzando la seguridad, la confianza y el bienestar en los centros educativos.

Funciones principales del agente tutor en Almassora

Según la Federación Española de Municipios y Provincias, las funciones de los agentes tutores incluyen:

Vigilar el absentismo escolar y actuar ante cualquier incidencia.

y actuar ante cualquier incidencia. Supervisar la presencia de menores no escolarizados .

. Vigilar los alrededores de centros educativos y zonas frecuentadas por menores.

y zonas frecuentadas por menores. Asesorar y colaborar con equipos directivos y mantener reuniones periódicas con el profesorado.

y mantener reuniones periódicas con el profesorado. Prevenir hechos delictivos cometidos por menores y actuar ante ellos.

Colaborar en la resolución de conflictos privados con menores, desde un enfoque preventivo.

con menores, desde un enfoque preventivo. Vigilar y actuar ante el consumo o tenencia de sustancias ilegales cerca o dentro de los centros educativos.

cerca o dentro de los centros educativos. Colaborar en el control del consumo de tabaco en las instalaciones educativas y espacios frecuentados por menores.

en las instalaciones educativas y espacios frecuentados por menores. Vigilar el acceso de menores a locales y establecimientos públicos y controlar el consumo de alcohol donde esté prohibido.

y controlar el consumo de alcohol donde esté prohibido. Actuar ante conductas de riesgo para menores de edad.

Vigilar y prevenir el acoso entre iguales y el uso indebido de TIC .

y el uso indebido de . Mejorar la seguridad vial en zonas escolares y regular el tráfico en horarios de mayor afluencia de menores.

La Unidad de Menores de la Policía Local de Almassora busca reforzar la prevención, la seguridad escolar y la protección de los menores, consolidando la colaboración entre agentes tutores, centros educativos y familias.