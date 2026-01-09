PSPV Almassora exige al equipo de gobierno evitar que personal de la residencia pierda dinero

El PSPV-PSOE de Almassora ha instado a la alcaldesa del PP, María Tormo, a prestar la asistencia necesaria a los trabajadores y trabajadoras de la residencia municipal para que no tengan que devolver el incremento de sus salarios que el Ayuntamiento ha dejado sin efecto y que supondrá que la plantilla tenga que reintegrar más de 200 euros al mes. La portavoz socialista, Merche Galí, ha calificado la situación “de una auténtica barbaridad” y ha criticado que se haya llegado hasta aquí “sin que el gobierno local haya movido ficha para arreglarlo”.

Galí ha defendido que las personas que cuidan cada día a los mayores “necesitan certezas, respeto y estabilidad” y ha advertido de que “no se les puede condenar a volver a los salarios de 2023 como si nada”. “Hablamos de su pan, de su nómina y de la tranquilidad de muchas familias. Y hablamos, también, de la calidad del servicio que recibe la gente mayor”, ha remarcado.

Ante este conflicto laboral, el PSPV-PSOE de Almassora presentará en el próximo pleno una moción “de apoyo total a las personas afectadas” y para evitar que se castigue a la plantilla con la devolución de cantidades ya percibidas. La concejala socialista ha alertado de que la situación “amenaza con afectar de lleno al funcionamiento de la residencia” si se acentúa la fuga de trabajadores y trabajadoras y “no quieren venir nuevos”, un escenario que, según ha dicho, “no es en absoluto descartable con tan poca estabilidad”.

Merche Galí ha exigido a María Tormo que asuma responsabilidades y actúe. “Hay que aplicar el convenio y no recortar ni un céntimo de la nómina del personal. La alcaldesa no puede acatar de manera acrítica el criterio del interventor, sin defender ni un minuto a sus trabajadores ni la gestión pública de la residencia”, ha insistido. En este sentido, ha añadido que “cumplir la legalidad no está reñido con buscar soluciones” y ha reprochado que el PP haya optado por “la vía fácil”. “Se pueden explorar fórmulas transitorias, mecanismos compensatorios o vías que eviten obligar al personal a devolver dinero ya percibido”, ha apuntado.

Ante un PP “blando”, la portavoz socialista ha garantizado que el PSPV-PSOE “estará al pie del cañón” para que no se vulneren los derechos del personal y para que la residencia municipal continúe ofreciendo un servicio digno.