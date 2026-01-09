El traslado del estandarte abre la cuenta atrás de las fiestas de Sant Antoni en Benicàssim

Benicàssim vuelve a mirar a sus raíces y a su calendario festivo con el traslado del estandarte de Sant Antoni Abad, el gesto simbólico que, año tras año, marca el verdadero punto de partida de las fiestas patronales, y que ha tenido lugar este viernes por la tarde a una semana del inicio oficial de los festejos.

El estandarte partió desde la parroquia de Santo Tomás de Villanueva pasadas las 19.00 horas y recorrió el centro del municipio acompañado por las reinas de las fiestas, festeras y festers, en un ambiente solemne y cercano, arropado por los vecinos que no faltaron a una cita profundamente arraigada en el municipio. El acto contó con la participación de la Agrupación Folklòrica El Cremaller, la colla de dolçainers i tabaleters y la Unión Musical Santa Cecilia, que pusieron música y emoción a un recorrido breve pero cargado de simbolismo.

La plaza de la Constitución se convirtió, como cada año, en el punto de encuentro del evento. Allí, tras la llegada del estandarte, el baile tradicional del Cremaller tomó protagonismo y conectó pasado y presente con una de las expresiones más reconocibles de la cultura popular benicense. El acto concluyó con el habitual reparto de dulces típicos y moscatel, compartido entre los asistentes en un ambiente distendido que ya respiraba fiesta.

Una semana antes del inicio oficial de Sant Antoni

Esta tradición enlaza directamente con la programación presentada esta semana y actúa como antesala de unas fiestas de Sant Antoni Abad y Santa Àgueda que arrancarán oficialmente el próximo viernes 16 de enero. Esa tarde, el volteo de campanas y el encendido de las hogueras de Sant Antoni marcarán el inicio de la Nit de la Coqueta, con la bendición de animales y el reparto de los dulces típicos como uno de los momentos más emblemáticos.

El calendario festivo continuará el sábado 17 con el día grande en honor al patrón, con la misa, ofrenda y procesión, y se prolongará hasta el 25 de enero con casi 100 actos que combinan tradición, música, gastronomía y convivencia. Entre ellos vuelve a destacar el Día de las Paellas, previsto para el viernes 23, con el reparto de ubicaciones que comenzará el lunes 12 desde primera hora de la mañana. Aunque a lo largo de este sábado por la mañana muchos ya estarán bien atentos por si se empiezan a crear las prelistas (iniciativa vecinal) que marcan el orden de cola de aquellos que van llegando a los cuatro edificios públicos que el lunes abrirán sus puertas para distribuir las localizaciones del recinto, el Casal Jove, La Garrofera, el Espai de la Música y el Centre Josep Barberà i Ceprià.

Por otro lado, las personas interesadas en participar en la comida de hermandad y homenaje a los mayores del municipio, que tendrá lugar el sábado 24 de enero, a las 14.00 horas, en el recinto de fiestas, deberán inscribirse del 13 al 20 de enero en el Servicio de Información Ciudadana (SIC) del Ayuntamiento de Benicàssim.

Con el estandarte ya instalado, la música tradicional resonando en el centro y la expectación por el Día de las Paellas, queda claro que la cuenta atrás para las fiestas patronales ya ha comenzado.