La Vall d'Uixó retoma 'Barri a Barri' con 30 nuevas visitas: las fechas

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó retoma, después del paréntesis navideño, el programa Barri a Barri, una de las principales líneas de trabajo de la Concejalía de Dinamización de Barrios, con el objetivo de escuchar directamente la ciudadanía, sin intermediarios y en cada barrio de la ciudad.

Este programa se puso en marcha en septiembre de 2024 y, desde entonces, ya se han realizado 54 visitas a los barrios, con una participación vecinal “muy elevada”, ha explicado la concejala de Dinamización de Barrios, Zaida Moreno. En estos encuentros, las vecinas y los vecinos han podido trasladar “de primera mano sus necesidades, preocupaciones y propuestas de mejora”.

Moreno ha señalado que Barrio a Barrio “no es solo ir un día concreto a un barrio, sino mantener una presencia continuada y una relación fluida con las asociaciones vecinales”. En este sentido, ha destacado que existe un contacto directo y permanente con las presidencias vecinales, “con comunicación constante cada vez que hay un problema o una necesidad en el barrio”.

Moreno ha reconocido que “en ocasiones no podemos ser tan rápidos como nos gustaría”, pero ha subrayado que este contacto directo “nos ayuda mucho a detectar deficiencias, priorizar actuaciones, hacer seguimiento de las incidencias y buscar soluciones reales y compartidas”. “Lo más importante es que la gente sabe que estamos ahí, que escuchamos y que no desaparecemos después de la visita”, ha añadido.

Aunque durante el periodo de Navidad no se han realizado visitas ordinarias, la Concejalía de Dinamización de Barrios ha mantenido una actividad intensa en coordinación con la Concejalía de Juventud a través del programa Festivall als Barris, que ha llevado actividades navideñas directamente a las diferentes zonas de la ciudad, especialmente pensadas para los niños y niñas. Talleres, animación, juegos e hinchables han contribuido a dinamizar los barrios y acercar la Navidad en toda la ciudad, con una alta participación.

La edila también ha querido agradecer públicamente la tarea fundamental de la Policía de Barrio, de los servicios de limpieza y recogida de residuos y de la Brigada Municipal, “que trabajan cada día sobre el terreno y son clave para mejorar los barrios y dar respuesta a las necesidades reales de la gente”.

Este año el calendario prevé 30 visitas más hasta el mes de junio, una muestra clara de la apuesta municipal por un modelo de ciudad que se construye desde la proximidad, la escucha activa y la participación ciudadana. “Barri a Barri no es solo un programa: es una manera de gobernar, basada en la escucha activa, la presencia constante y el trabajo conjunto con los barrios”, ha concluido Moreno.