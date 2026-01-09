Vinaròs invertirá 545.000 euros en la remodelación de la plaza de la Amera: Así quedará

El Ayuntamiento de Vinaròs iniciará en los próximos días la remodelación parcial (en la parte este) de la plaza de Sant Antoni, conocida popularmente como plaza de la Amera con una inversión total aproximada de 545.000 euros para cumplir con el objetivo del gobierno local de revitalizar el centro de la localidad y que el ágora se convierta en la principal plaza del municipio.

El vicealcalde, Juan Amat, compareció este viernes para explicar que la actuación constará de tres fases. En la primera, se actuará en la reducción de las dos jardineras que hay más cerca de la zona este, frente al edificio de Servicios Sociales, para aumentar el espacio y articular un escenario ornamental polivalente para realizar actuaciones, presentaciones y otros eventos. Con ello, Amat dijo que se posibilitará no tener que estar contratando de un escenario cada vez que se quiera hacer un evento, a la vez que en los momentos en los que no sea utilizado, pueda disfrutarse como una estructura ornamental perfectamente transitable y que contribuirá a despejar la visual entre los dos parques infantiles que se mantendrán tal y como están en la actualidad. Amat también dijo que los bancos y jardineras permitirán que esté plenamente integrada la estética del escenario.

Además, se dotará al espacio del escenario de una pequeña fuente, “maximizando con todo ello las posibilidades que ofrece a día de hoy la plaza”. Esta primera fase tiene prevista su conclusión antes del mes de mayo, con lo cual podría ser utilizada para las fiestas de San Juan y San Pedro. Su coste será de 227.000 euros.

En una segunda fase de las obras, Amat informó que se añadirá un toldo que dote de sombra el espacio más céntrico donde se acumularía el público, y que estará destinado a permitir aprovechar mejor el uso de la plaza durante el verano, que, el equipo de gobierno considera fundamental.

Por último, en una tercera fase de la actuación se instalará la estructura del propio escenario, también dotado de sombra para poder ser utilizado en verano. Estas dos últimas fases están aún pendientes de licitación, aunque para la segunda se prevé un coste de 150.000 euros y para la tercera, de 168.000 euros.

El vicealcalde, Juan Amat, explicó este viernes que la actuación constará de tres fases. / Javier Flores

Más vida para el centro

“En definitiva, de lo que estamos hablando es de posibilitar una mejora estética para la Amera, que además contribuya a maximizar las posibilidades que ofrece esta plaza, no solo para programar actividad por parte del ayuntamiento, sino para que se posibilite el máximo uso por parte de la ciudadanía. Es una actuación con una inversión reducida que, como decíamos, no solo va a suponer una gran mejora en el desarrollo de políticas de fiestas o de turismo, sino que contribuirá a hacer del centro de Vinaròs un centro estéticamente más atractivo y a la vez más habitable y que, por lo tanto, sea un mayor foco de oportunidad para el conjunto de la ciudad”, señaló el vicealcalde.

Amat concluyó que “asumimos así uno de los compromisos que adquirió el nuevo gobierno municipal cuando nos hicimos cargo de la gestión del Ayuntamiento, que era favorecer las políticas por y para el centro, que permitan mejorar la estética del municipio y, sobre todo, hacer de una ciudad más dinámica y más habitable. Es una actuación moderada, perfectamente medida y que estamos convencidos que hará que la Amera mera vuelva a ser visualizada por todos como la principal plaza del municipio, algo que perdió en su última remodelación”.