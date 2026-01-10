Almassora impulsa la lectura y el juego en familia con el ciclo ‘Contes en joc’

El Ayuntamiento de Almassora y el Espai Familiar Caixa dels Colors impulsan el ciclo Contes en joc, una iniciativa pensada para fomentar la lectura, el juego compartido y el vínculo familiar desde edades tempranas. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Municipal como un espacio tranquilo y adaptado para disfrutar de los cuentos en familia.

El ciclo se celebrará los viernes 16 de enero, 20 de marzo y 29 de mayo, a partir de las 17.30 horas, y estará dirigido a familias con niños de 0 a 6 años. Las plazas son limitadas y será necesaria inscripción previa a través del teléfono 651 647 774.

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha señalado que con esta propuesta se busca ofrecer a las familias un espacio donde compartir tiempo de calidad, fomentar la imaginación y reforzar el hábito de la lectura desde los primeros años, destacando que el juego y los cuentos son herramientas clave para el aprendizaje emocional y social de los más pequeños.

Por su parte, la responsable del Espai Familiar Caixa dels Colors de Almassora, Nuria Poletti, ha explicado que el objetivo es crear un ciclo de actividades familiares en colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal, dar visibilidad al servicio e impulsar la cultura y el juego compartido en espacios comunitarios.

Sesiones adaptadas al ritmo del año

Las sesiones seguirán el ritmo del calendario y de las estaciones para favorecer la implicación de las familias. Cada encuentro incluirá un cuento adaptado a la edad y una propuesta de juego sensorial o simbólico, y estarán dinamizadas por profesionales del Espai Familiar Caixa dels Colors con formación en Psicología, Educación Infantil, acompañamiento familiar y animación lectora en la primera infancia.