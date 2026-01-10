Almassora impulsa la lectura y el juego en familia con el ciclo ‘Contes en joc’
La biblioteca municipal acogerá tres sesiones gratuitas dirigidas a familias con niños de 0 a 6 años entre enero y mayo
El Ayuntamiento de Almassora y el Espai Familiar Caixa dels Colors impulsan el ciclo Contes en joc, una iniciativa pensada para fomentar la lectura, el juego compartido y el vínculo familiar desde edades tempranas. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Municipal como un espacio tranquilo y adaptado para disfrutar de los cuentos en familia.
El ciclo se celebrará los viernes 16 de enero, 20 de marzo y 29 de mayo, a partir de las 17.30 horas, y estará dirigido a familias con niños de 0 a 6 años. Las plazas son limitadas y será necesaria inscripción previa a través del teléfono 651 647 774.
El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha señalado que con esta propuesta se busca ofrecer a las familias un espacio donde compartir tiempo de calidad, fomentar la imaginación y reforzar el hábito de la lectura desde los primeros años, destacando que el juego y los cuentos son herramientas clave para el aprendizaje emocional y social de los más pequeños.
Por su parte, la responsable del Espai Familiar Caixa dels Colors de Almassora, Nuria Poletti, ha explicado que el objetivo es crear un ciclo de actividades familiares en colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal, dar visibilidad al servicio e impulsar la cultura y el juego compartido en espacios comunitarios.
Sesiones adaptadas al ritmo del año
Las sesiones seguirán el ritmo del calendario y de las estaciones para favorecer la implicación de las familias. Cada encuentro incluirá un cuento adaptado a la edad y una propuesta de juego sensorial o simbólico, y estarán dinamizadas por profesionales del Espai Familiar Caixa dels Colors con formación en Psicología, Educación Infantil, acompañamiento familiar y animación lectora en la primera infancia.
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora