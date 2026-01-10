Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DespoblaciónDenuncias vecinosHemeroteca MediterráneoNueva financiaciónLos mejores planes para hoy sábado
instagramlinkedin

Almassora impulsa la lectura y el juego en familia con el ciclo ‘Contes en joc’

La biblioteca municipal acogerá tres sesiones gratuitas dirigidas a familias con niños de 0 a 6 años entre enero y mayo

El ciclo Contes en joc combinará cuentos y juego compartido.

El ciclo Contes en joc combinará cuentos y juego compartido. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora y el Espai Familiar Caixa dels Colors impulsan el ciclo Contes en joc, una iniciativa pensada para fomentar la lectura, el juego compartido y el vínculo familiar desde edades tempranas. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Municipal como un espacio tranquilo y adaptado para disfrutar de los cuentos en familia.

El ciclo se celebrará los viernes 16 de enero, 20 de marzo y 29 de mayo, a partir de las 17.30 horas, y estará dirigido a familias con niños de 0 a 6 años. Las plazas son limitadas y será necesaria inscripción previa a través del teléfono 651 647 774.

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha señalado que con esta propuesta se busca ofrecer a las familias un espacio donde compartir tiempo de calidad, fomentar la imaginación y reforzar el hábito de la lectura desde los primeros años, destacando que el juego y los cuentos son herramientas clave para el aprendizaje emocional y social de los más pequeños.

Por su parte, la responsable del Espai Familiar Caixa dels Colors de Almassora, Nuria Poletti, ha explicado que el objetivo es crear un ciclo de actividades familiares en colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal, dar visibilidad al servicio e impulsar la cultura y el juego compartido en espacios comunitarios.

Noticias relacionadas y más

Sesiones adaptadas al ritmo del año

Las sesiones seguirán el ritmo del calendario y de las estaciones para favorecer la implicación de las familias. Cada encuentro incluirá un cuento adaptado a la edad y una propuesta de juego sensorial o simbólico, y estarán dinamizadas por profesionales del Espai Familiar Caixa dels Colors con formación en Psicología, Educación Infantil, acompañamiento familiar y animación lectora en la primera infancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
  3. Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
  4. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  5. Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
  6. Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
  7. El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
  8. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora

Almassora impulsa la lectura y el juego en familia con el ciclo ‘Contes en joc’

Almassora impulsa la lectura y el juego en familia con el ciclo ‘Contes en joc’

Mercat Vell inaugura el calendario fallero de 2026 en Benicarló

Mercat Vell inaugura el calendario fallero de 2026 en Benicarló

Jérica recibe más de 280.000 euros para un nuevo taller de empleo en jardinería

Jérica recibe más de 280.000 euros para un nuevo taller de empleo en jardinería

El San Blai Fest desvela su cartel y refuerza a Burriana como epicentro musical en fiestas

El San Blai Fest desvela su cartel y refuerza a Burriana como epicentro musical en fiestas

La Gran Gala de Reinas y Reyes del Carnaval de Vinaròs ya tiene presentadores: Descúbrelos

Onda cierra 2025 con su mejor año turístico y supera las 75.000 visitas

Onda cierra 2025 con su mejor año turístico y supera las 75.000 visitas

Falomir pide un PSPV fuerte en Castelló "ante un mundo que gira a la extrema derecha y las guerras"

Falomir pide un PSPV fuerte en Castelló "ante un mundo que gira a la extrema derecha y las guerras"

Las imágenes de la visita de Marta Barrachina a Veo por Sant Antoni

Las imágenes de la visita de Marta Barrachina a Veo por Sant Antoni
Tracking Pixel Contents