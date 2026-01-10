Falomir pide un PSPV fuerte en Castelló "ante un mundo que gira a la extrema derecha y las guerras"

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha reivindicado este sábado ante el Comité Provincial reunido en Vinaròs “un proyecto socialista fuerte, unido y orgulloso para volver a ganar para mejorar la vida de la gente y frenar el viraje mundial hacia posiciones de derechas extremas que solo nos están trayendo más guerras, más conflictos, más división social y más retrocesos”.

Durante su intervención, Falomir ha situado el reto político en aquello que la ciudadanía percibe en su día a día y ha apelado a cambiar las cosas desde la política del diálogo, en casa y a pequeña escala, con los municipios como eje para proteger derechos y oportunidades en la provincia.

La Diputación y el horizonte de 2027

En esa línea, el dirigente socialista ha defendido que la Diputació de Castelló debe ser una herramienta clave para impulsar el cambio político en 2027 y ha reclamado que abandone “la línea destructiva de la crispación y la política decorativa porque Castelló no está para perder el tiempo”. En este sentido, ha asegurado que “los socialistas proponemos convertir el ayuntamiento de ayuntamientos en una administración útil, capaz de impulsar crecimiento, servicios y proyectos de futuro en los pueblos”.

Falomir ha subrayado que el PSPV-PSOE ejerce una oposición útil y con propuestas, “pisando territorio y haciendo trabajo de verdad”, y ha advertido de que “abrir el cajón de despropósitos, las malas caras y los enfrentamientos no son las soluciones que la gente necesita a sus problemas”. Como ejemplo, ha señalado la defensa del municipalismo y ha recordado que “dar soluciones es plantarle cara a quien quería eliminar el Fondo de Cooperación y conseguir que quien renegaba de la herencia socialista, ahora la defienda”.

El líder provincial ha explicado también que el partido ya trabaja con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027. “Las elecciones se ganan desde ya”, ha afirmado, animando a las agrupaciones locales a mantener el contacto con la calle y a elaborar programas nacidos del diálogo con comercio, asociaciones, AMPAs, clubes deportivos, personas mayores, juventud, autónomos, agricultura e industria.

En su intervención, Falomir ha asegurado que “la ciudadanía ha contemplado atónita cómo las coaliciones del odio de PP y VOX han acabado hundiéndose en cuestión de dos años”, citando los casos de Almassora, Benicarló y la Generalitat, y ha defendido que “en tiempos turbulentos necesitamos gobiernos fuertes y estables, no experimentos ni inventos”.

Por último, ha llamado a participar activamente en las conferencias sectoriales y en la Conferencia Política del PSPV prevista para el próximo mes de mayo para construir un proyecto “serio, valiente y pegado a la realidad”, apelando a la unidad, la organización y el orgullo socialista para volver a liderar en Castelló.