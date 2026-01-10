Fiestas
La Gran Gala de Reinas y Reyes del Carnaval de Vinaròs ya tiene presentadores: Descúbrelos
Los tres elegidos son figuras conocidas del mundo de la comunicación
La Gran Gala de Reinas y Reyes del Carnaval de Vinaròs 2026, que se celebrará el próximo 7 de febrero, estará presentada por tres profesionales con trayectorias consolidadas en el ámbito de la comunicación, la presentación de acontecimientos y el mundo del Carnaval.
Berta Báidez es periodista y presentadora, con una amplia experiencia en televisión y radio, especialmente en la televisión pública valenciana À Punt, donde ha cubierto y retransmitido numerosos acontecimientos culturales y festivos de Vinaròs y todo el territorio valenciano.
Por su parte, Nerea Sanfe es periodista, comunicadora y presentadora, también vinculada a TV3 actualmente, así como a otros formatos audiovisuales y digitales que À Punt ha ofrecido durante los primeros años de emisión. Destaca por su estilo fresco, próximo y dinámico, así como por su compromiso con la difusión de la lengua y la cultura valencianas.
Por último, Marc Casanova, miembro de la Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs (COQUE) y persona profundamente vinculada a la fiesta. Además de su tarea organizativa, ha participado activamente en la presentación y conducción otras actas carnavalers, aportando conocimiento interno del Carnaval, proximidad con las comparsas y una especial sensibilidad por todo aquello que representa esta celebración para su pueblo.
32 fantasías
A lo largo de la gala se presentarán las 32 fantasías de las comparsas del Carnaval de Vinaròs, auténtico eje central de la noche, así como las actuaciones musicales de Bellini, Cumbiáfrica, Locura y Gentsana, que completarán una velada marcada por el espectáculo, la música y la emoción.
La Gran Gala de Reinas y Reyes volverá a convertirse así en uno de los momentos más emblemáticos del Carnaval de Vinaròs 2026, con una puesta en escena de primer nivel y unos presentadores que garantizan calidad, ritmo y complicidad con el público.
