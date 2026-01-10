Las imágenes de la visita de Marta Barrachina a Veo por Sant Antoni

La Diputación Provincial de Castellón se ha unido a las fiestas de San Antonio de Veo, una celebración con profundo arraigo en el calendario festivo de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha compartido junto a los vecinos y vecinas de esta pedanía una jornada festiva marcada por la tradición y la convivencia, en la que toda la población se ha implicado para celebrar una de las festividades más representativas del territorio castellonense.

Una tradición que recorre toda la provincia

“Las fiestas de San Antonio son un claro ejemplo de la riqueza cultural que define Castellón. Una celebración tradicional que recorre toda la provincia, llenando los municipios de actividades y uniendo a vecinos y vecinas alrededor del fuego”, ha señalado la presidenta provincial durante la jornada.

Marta Barrachina durante la visita a Veo. / MEDITERRÁNEO

Barrachina ha destacado además estas celebraciones como un emblema cultural, turístico y tradicional que forma parte de la identidad colectiva y que contribuye a mantener vivas las costumbres populares.

Para la presidenta de la Diputación, las fiestas de San Antonio que se celebran en distintos puntos de la provincia son también un reflejo vivo de las tradiciones y una oportunidad para fortalecer los lazos entre la ciudadanía.