Mercat Vell inaugura el calendario fallero de 2026 en Benicarló
Marina Romeu es la nueva fallera mayor y Naiara Filgueira, la representante infantil
Tras la proclamación de las falleras mayores el pasado mes de noviembre, este sábado ha dado comienzo en Benicarló el calendario de presentaciones de los cuadros de honor de las catorce fallas del municipio. La comisión de la falla Mercat Vell ha sido la encargada de abrir este ciclo con un acto celebrado en el auditorio Pedro Mercader.
Durante la cita, la comisión ha proclamado a sus máximos representantes para el ejercicio fallero de 2026 y ha despedido a los cargos del pasado año. El acto ha servido también para dar la bienvenida al nuevo estandarte de la falla y despedir al que ha acompañado a la comisión desde sus inicios.
Proclamación de los nuevos cargos
En el transcurso de la presentación se ha impuesto la banda a Marina Romeu, como fallera mayor; a Jesús Martínez, como fallero mayor, y a Naiara Filgueira, como fallera mayor infantil. Asimismo, la comisión ha proclamado a Pablo Doello como Padrí del Foc, a Inés Agut como Padrina de l’Estendard y a Iván del Castillo como Padrí de la Falla.
El calendario de presentaciones continuará este domingo con el acto de la falla El Caduf, mientras que el próximo fin de semana será el turno de L’Embut y Nou Barri. Para el siguiente, las comisiones de las fallas Benicarló y El Campanar presentarán también a sus cargos.
Los actos de proclamación en el auditorio Pedro Mercader se sucederán cada fin de semana hasta el 22 de febrero, marcando el arranque oficial del ciclo fallero en la ciudad.
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora