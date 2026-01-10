Mercat Vell inaugura el calendario fallero de 2026 en Benicarló

Tras la proclamación de las falleras mayores el pasado mes de noviembre, este sábado ha dado comienzo en Benicarló el calendario de presentaciones de los cuadros de honor de las catorce fallas del municipio. La comisión de la falla Mercat Vell ha sido la encargada de abrir este ciclo con un acto celebrado en el auditorio Pedro Mercader.

Durante la cita, la comisión ha proclamado a sus máximos representantes para el ejercicio fallero de 2026 y ha despedido a los cargos del pasado año. El acto ha servido también para dar la bienvenida al nuevo estandarte de la falla y despedir al que ha acompañado a la comisión desde sus inicios.

Proclamación de los nuevos cargos

En el transcurso de la presentación se ha impuesto la banda a Marina Romeu, como fallera mayor; a Jesús Martínez, como fallero mayor, y a Naiara Filgueira, como fallera mayor infantil. Asimismo, la comisión ha proclamado a Pablo Doello como Padrí del Foc, a Inés Agut como Padrina de l’Estendard y a Iván del Castillo como Padrí de la Falla.

El calendario de presentaciones continuará este domingo con el acto de la falla El Caduf, mientras que el próximo fin de semana será el turno de L’Embut y Nou Barri. Para el siguiente, las comisiones de las fallas Benicarló y El Campanar presentarán también a sus cargos.

Los actos de proclamación en el auditorio Pedro Mercader se sucederán cada fin de semana hasta el 22 de febrero, marcando el arranque oficial del ciclo fallero en la ciudad.