Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria

El municipio de les Useres se quedará en los próximos meses sin la única oficina bancaria que presta servicio en la localidad, una situación que implicará también la desaparición del cajero automático, según ha denunciado el grupo municipal Avancem pel poble–Compromís.

Hasta ahora, la oficina abría tres días a la semana, pero la entidad bancaria ha comunicado su cierre definitivo, sustituyendo el servicio presencial por la visita puntual de un autobús bancario. Una alternativa que la formación considera insuficiente para atender las necesidades del vecindario.

La portavoz del grupo municipal, M. Ángeles Mateu, ha advertido del impacto que tendrá esta decisión en la vida diaria del municipio. Según ha señalado, el cierre obligará especialmente a personas mayores y a vecinos con menos recursos digitales a depender de un servicio itinerante para realizar gestiones básicas como retirar dinero en efectivo.

Desde Avancem pel poble–Compromís lamentan además la falta de reacción del equipo de gobierno del PP, al que reprochan haber aceptado la propuesta de la entidad bancaria sin explorar otras alternativas ni liderar una negociación para mantener un servicio que consideran esencial. En este sentido, Mateu ha cuestionado que el Ayuntamiento haya asumido la decisión “sin plantar cara”.

La formación reclama ahora que el consistorio active acciones y busque el apoyo de otras administraciones, especialmente de la Diputación de Castellón, para defender la continuidad de los servicios básicos en el municipio. A su juicio, la pérdida de infraestructuras como oficinas bancarias contribuye al despoblamiento del interior.

La despoblación, una brecha creciente

El cierre de servicios básicos en pequeños municipios se produce en un contexto marcado por la desigual evolución demográfica de la provincia de Castellón.

Aunque el territorio sigue ganando población, el crecimiento se concentra casi exclusivamente en el litoral y en una veintena de localidades, mientras buena parte del interior continúa perdiendo vecinos y servicios. Una dinámica que agrava la brecha entre municipios y dificulta la supervivencia de los pueblos más pequeños.

Existen 62 localidades castellonenses que pierden residentes, cerca de la mitad de las que componen el territorio provincial, lo que da buena cuenta de que la despoblación resulta una amenaza en plena vigencia.

En el caso de les Useres, la última actualización de los datos muestra que pasan de 961 habitantes a 954.