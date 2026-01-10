Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DespoblaciónDenuncias vecinosHemeroteca MediterráneoNueva financiaciónLos mejores planes para hoy sábado
instagramlinkedin

Onda cierra 2025 con su mejor año turístico y supera las 75.000 visitas

El castillo, el museo y los espacios naturales impulsan un modelo cultural y educativo en crecimiento

Visitantes recorren el entorno del castillo de Onda, principal reclamo turístico del municipio durante 2025.

Visitantes recorren el entorno del castillo de Onda, principal reclamo turístico del municipio durante 2025. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Onda

Onda firma en 2025 su mejor balance turístico de los últimos años, al superar las 75.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales, una cifra que confirma la consolidación del municipio como destino en alza dentro de la provincia de Castellón.

Los datos reflejan un crecimiento sostenido del interés por la oferta turística local, especialmente vinculada al patrimonio histórico, la programación cultural y el turismo educativo y de proximidad. En este contexto, la concejala de Turismo, María Baila, señala que “los datos de 2025 confirman que el trabajo por diversificar la oferta y atraer nuevos públicos está dando resultados”.

El castillo lidera las visitas

El principal reclamo turístico vuelve a ser el Castillo de las 300 Torres, que registra 49.961 visitantes a lo largo de 2025 y refuerza su papel como eje central de la oferta turística de Onda. Junto a la fortaleza, la Torre de la Presó suma 5.740 visitas, mientras que espacios como la Cova de l’Algepsar (1.323) y Onda Natura (951) experimentan un crecimiento destacado, impulsado en buena parte por las visitas escolares y de grupos organizados.

Más interés por planificar la visita

Las oficinas de Tourist Info, tanto en el centro urbano como en el castillo, atienden durante el año a 37.022 personas, a través de atención presencial, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Aunque estas cifras no se contabilizan como visitas independientes, evidencian un mayor interés por conocer y planificar la experiencia turística en el municipio.

El Museo del Azulejo refuerza su papel educativo

El Museo del Azulejo Manolo Safont cierra 2025 con 17.620 visitantes, de los que 14.433 participan en grupos organizados. Destaca especialmente la afluencia de alumnado de Educación Primaria y Secundaria, así como de colectivos de personas jubiladas, asociaciones culturales y escuelas de adultos de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la procedencia, 7.286 visitantes son locales, 7.005 proceden del resto de la Comunitat Valenciana, 2.254 de otras comunidades autónomas y más de un millar llegan desde países de la Unión Europea y otros destinos internacionales, lo que evidencia una proyección turística cada vez más amplia.

Noticias relacionadas y más

El balance de 2025 supera ampliamente los datos de 2023 y 2024, cuando el municipio rondaba las 45.000 visitas anuales, y confirma la apuesta por un modelo turístico basado en la puesta en valor del patrimonio, la cultura y la colaboración con el ámbito educativo. “Seguiremos trabajando para que Onda sea un destino vivo durante todo el año y generador de oportunidades para la economía local”, concluye Baila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
  3. Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
  4. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  5. Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
  6. Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
  7. El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
  8. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora

La Gran Gala de Reinas y Reyes del Carnaval de Vinaròs ya tiene presentadores: Descúbrelos

Onda cierra 2025 con su mejor año turístico y supera las 75.000 visitas

Onda cierra 2025 con su mejor año turístico y supera las 75.000 visitas

Falomir pide un PSPV fuerte en Castelló "ante un mundo que gira a la extrema derecha y las guerras"

Falomir pide un PSPV fuerte en Castelló "ante un mundo que gira a la extrema derecha y las guerras"

Las imágenes de la visita de Marta Barrachina a Veo por Sant Antoni

Las imágenes de la visita de Marta Barrachina a Veo por Sant Antoni

Vídeo: La nieve cubre Fredes durante una noche marcada por el viento

Vídeo: La nieve cubre Fredes durante una noche marcada por el viento

Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria

Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria

La Vall d'Uixó retoma 'Barri a Barri' con 30 nuevas visitas: las fechas

La Vall d'Uixó retoma 'Barri a Barri' con 30 nuevas visitas: las fechas

PSPV Almassora exige al equipo de gobierno evitar que personal de la residencia pierda dinero

PSPV Almassora exige al equipo de gobierno evitar que personal de la residencia pierda dinero
Tracking Pixel Contents