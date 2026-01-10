Onda cierra 2025 con su mejor año turístico y supera las 75.000 visitas

Onda firma en 2025 su mejor balance turístico de los últimos años, al superar las 75.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales, una cifra que confirma la consolidación del municipio como destino en alza dentro de la provincia de Castellón.

Los datos reflejan un crecimiento sostenido del interés por la oferta turística local, especialmente vinculada al patrimonio histórico, la programación cultural y el turismo educativo y de proximidad. En este contexto, la concejala de Turismo, María Baila, señala que “los datos de 2025 confirman que el trabajo por diversificar la oferta y atraer nuevos públicos está dando resultados”.

El castillo lidera las visitas

El principal reclamo turístico vuelve a ser el Castillo de las 300 Torres, que registra 49.961 visitantes a lo largo de 2025 y refuerza su papel como eje central de la oferta turística de Onda. Junto a la fortaleza, la Torre de la Presó suma 5.740 visitas, mientras que espacios como la Cova de l’Algepsar (1.323) y Onda Natura (951) experimentan un crecimiento destacado, impulsado en buena parte por las visitas escolares y de grupos organizados.

Más interés por planificar la visita

Las oficinas de Tourist Info, tanto en el centro urbano como en el castillo, atienden durante el año a 37.022 personas, a través de atención presencial, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Aunque estas cifras no se contabilizan como visitas independientes, evidencian un mayor interés por conocer y planificar la experiencia turística en el municipio.

El Museo del Azulejo refuerza su papel educativo

El Museo del Azulejo Manolo Safont cierra 2025 con 17.620 visitantes, de los que 14.433 participan en grupos organizados. Destaca especialmente la afluencia de alumnado de Educación Primaria y Secundaria, así como de colectivos de personas jubiladas, asociaciones culturales y escuelas de adultos de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la procedencia, 7.286 visitantes son locales, 7.005 proceden del resto de la Comunitat Valenciana, 2.254 de otras comunidades autónomas y más de un millar llegan desde países de la Unión Europea y otros destinos internacionales, lo que evidencia una proyección turística cada vez más amplia.

El balance de 2025 supera ampliamente los datos de 2023 y 2024, cuando el municipio rondaba las 45.000 visitas anuales, y confirma la apuesta por un modelo turístico basado en la puesta en valor del patrimonio, la cultura y la colaboración con el ámbito educativo. “Seguiremos trabajando para que Onda sea un destino vivo durante todo el año y generador de oportunidades para la economía local”, concluye Baila.