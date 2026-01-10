El San Blai Fest desvela su cartel y refuerza a Burriana como epicentro musical en fiestas

El San Blai Fest vuelve a situar la música en el centro de las fiestas patronales de Burriana con la presentación del cartel de su tercera edición, que se celebrará los días 30 y 31 de enero en la Terraza Payà y que consolida este festival como una de las citas musicales más destacadas del calendario festivo local.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, el festival apuesta de nuevo por una programación variada y pensada para públicos diversos, con conciertos gratuitos que llenarán de ambiente festivo el centro de la ciudad durante dos jornadas consecutivas, en pleno corazón de las celebraciones en honor a Sant Blai.

La programación arrancará el viernes 30 de enero a partir de las 19.30 horas, con la actuación de La Popera, seguida a las 23.00 horas por La Gran Diosa, tributo a Mónica Naranjo, y se cerrará a las 00.30 horas con Pascual Herrera.

El sábado 31 de enero la música comenzará antes, a las 17.00 horas, con DJ Xay, continuará a las 19.30 horas con Genz, a las 23.00 horas con Mecamela, tributo a Camela, y finalizará a las 00.30 horas con la actuación de Font.

Propuesta muy esperada

El San Blai Fest se integra un año más en la programación de las fiestas patronales, que combinarán actos tradicionales, propuestas culturales y actividades lúdicas para todos los públicos, reforzando estas fechas como uno de los momentos más participativos del calendario festivo de Burriana.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que el festival “se ha consolidado como una propuesta musical muy esperada dentro de nuestras fiestas patronales”, subrayando que esta tercera edición vuelve a apostar por una programación atractiva para seguir llenando de música y ambiente festivo el centro de la ciudad.