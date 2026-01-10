Vídeo: La nieve cubre Fredes durante una noche marcada por el viento
La noche registró una acumulación de entre tres y cuatro centímetros de nieve, que posteriormente se ha convertido en placas de hielo
Un vídeo grabado en la tarde-noche de ayer muestra cómo la nieve volvió a caer en Fredes, en el término municipal de la Pobla de Benifassà, dejando una estampa invernal acompañada de fuertes rachas de viento y temperaturas bajo cero.
Según explica José María Bel, propietario del restaurante Europa, durante la noche se registró una acumulación de entre tres y cuatro centímetros de nieve, que posteriormente se heló debido al viento. “Ha nevado y se ha helado, con mucho viento”, señala.
José María indica que la carretera todavía no ha sido atendida y explica que la acumulación fue desigual y que no se alcanzaron espesores importantes. “Hay puntos donde apenas hay nieve; si hubieran caído unos 20 centímetros, el pueblo estaría lleno”, afirma, en referencia al atractivo turístico que suelen tener las grandes nevadas en la zona.
La nevada confirma el episodio de frío y condiciones invernales que afecta estos días al interior norte de la provincia de Castellón.
Placas de hielo en carreteras
Efectivos de Bombers de la Diputació de Castelló han movilizado una dotación del parque Els Ports y una unidad de los servicios forestales de la Generalitat con equipos esparcidores de sal para actuar en puntos concretos con formación de placas de hielo en las carreteras comprendidas entre el puerto de Torremiró y la Pobla de Benifassà.
Desde los servicios de emergencia se pide precaución a los conductores.
