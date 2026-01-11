Burriana moderniza la gestión deportiva tras 20 años sin renovar su sistema

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado la implantación de una plataforma digital para la gestión integral de las instalaciones deportivas municipales, una actuación que permitirá modernizar por completo el funcionamiento del Servei Municipal d’Esports tras más de dos décadas sin una renovación integral de su sistema informático.

El contrato, adjudicado a la empresa I2A Proyectos Informáticos por un importe de 20.812 euros y una duración de cuatro años, supondrá un cambio sustancial tanto para el personal técnico como para los usuarios de los servicios deportivos municipales.

Un sistema único y más ágil

La nueva herramienta permitirá centralizar en un único sistema la gestión de usuarios, las inscripciones en actividades, el alquiler de pistas y el control de accesos a los recintos deportivos, eliminando las limitaciones del modelo actual y facilitando los trámites digitales desde cualquier dispositivo.

El proyecto contempla una primera fase de implantación durante el primer año, en la que se desplegarán y configurarán todos los servicios, y una segunda fase centrada en el mantenimiento, la actualización y el soporte técnico del sistema.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha señalado que el objetivo es ofrecer a los vecinos “un servicio más ágil y cómodo”, al tiempo que se mejora la eficiencia interna del SME y se adapta la atención ciudadana a los estándares tecnológicos actuales.