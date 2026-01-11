Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellón estrena a lo grande las fiestas de Sant Antoni

Castellfort i Olocau dan inicio al ciclo festivo en Els Ports

Castellfort

Las celebraciones de Sant Antoni han vuelto a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para vecinos y visitantes en varias localidades de la comarca de Els Ports, con actos multitudinarios que han puesto de manifiesto la buena salud de una de las tradiciones más arraigadas del interior de Castellón. Castellfort y Olocau han vivido intensamente la festividad, mientras que Forcall y Morella ya ultiman los preparativos gastronómicos para celebrar su Sant Antoni la próxima semana.

Castellfort

En Castellfort, la fiesta ha vuelto a unir al municipio durante dos fines de semana marcados por el trabajo colectivo, la convivencia y la emoción. El primer fin de semana ha estado dedicado a las tareas más tradicionales, como la recogida de troncos y malea en los montes del término municipal para la construcción de la emblemática barraca, así como la elaboración de las pastas típicas. Ese fin de semana, en el que se han celebrado los actos centrales, la programación arrancó con el montaje de la barraca, seguido del tradicional desfile del tiro de rosecs con caballos, uno de los actos más vistosos y esperados. La jornada continuó con una cena popular en la cofradía, la subasta de sacas de leña y los sorteos.

Ya entrada la noche, tuvo lugar la bendición de los pasteles y de los animales participantes, así como de las mascotas que se sumaron al recorrido, durante el cual se repartieron pasteles, cassalla y moscatel. El momento culminante llegó con la encendida de la barraca, antes de una animada verbena popular que puso el broche final a la celebración.

Olocau

Por su parte, Olocau también ha celebrado Sant Antoni con un programa cargado de actos tradicionales, consolidando una fiesta que se ha recuperado con fuerza en los últimos años y que se ha convertido en un atractivo tanto para la población local como para quienes se acercan desde otros municipios.

Forcall

Mientras tanto, en Forcall y Morella ya se respira ambiente de Sant Antoni con la preparación de las pastas típicas, un elemento fundamental de la fiesta. En Forcall, unas 110 mujeres del pueblo participan este año como pastadoras, elaborando alrededor de 640 coquetas menudas, 750 coquetas de media libra y unas 2.200 rolletas. En esta edición, el Cremaller d’Honor recae en los hornos del municipio, en reconocimiento a su aportación y al valor de la gastronomía tradicional dentro de la celebración.

Morella

En Morella, la Cofradía de Sant Antoni Abad se encarga de la elaboración de la tradicional pasta del panoli. Este año, al no haber mayoral, las cifras son más comedidas, con 547 casquetas, 653 coquetas y 547 rollos, manteniendo aun así una tradición muy arraigada.

Las celebraciones de Sant Antoni vuelven así a demostrar que el fuego, la gastronomía y la participación vecinal siguen siendo los pilares de unas fiestas que refuerzan la identidad y la convivencia en los pueblos de Els Ports.

La Serra d'En Garceran

A su vez, La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se desplazó este sábado hasta la Serra d'En Garceran para asistir a la celebración de las fiestas de San Antonio, una de las tradiciones más arraigadas en la provincia de Castellón que se celebra cada año el siguiente sábado de los Reyes.

Y es que las fiestas de San Antonio son “una muestra de la identidad de nuestros pueblos y del arraigo de nuestras tradiciones”, ha subrayado la presidenta provincial, quien ha hecho hincapié en que “preservar y apoyar este tipo de celebraciones es fundamental para mantener viva la historia, la cultura y las señas de identidad de la provincia de Castellón”.

Al respecto, Marta Barrachina ha mostrado el apoyo de la institución provincial a las tradiciones de los municipios de la provincia y ha indicado que “la Diputación de Castellón siempre va a estar al lado de nuestras fiestas y tradiciones como parte de nuestra identidad, contribuyendo a mantenerlas, difundirlas y promocionarlas”.

En este sentido, la dirigente provincial ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Sierra Engarceran, así como de todos los vecinos y vecinas que hacen posible esta celebración, destacando que “gracias a su esfuerzo y dedicación, tradiciones como esta siguen siendo un pilar fundamental de nuestra cultura”.

