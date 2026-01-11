La Falla El Caduf presenta a su cuadro de honor en Benicarló

La Falla El Caduf de Benicarló celebró este fin de semana el acto de presentación de su cuadro de honor, una gala con la que la comisión dio a conocer a sus máximos representantes para el presente ejercicio fallero.

El acto se inició con la interpretación del pasodoble dedicado a la comisión, a cargo de la Banda de Música Ciutat de Benicarló, y sirvió para proclamar a Isabel Pellicer como Fallera Mayor y a Melani Giménez como Fallera Mayor Infantil.

Momento de la proclamación de las falleras infantiles durante el acto de presentación del cuadro de honor de la Falla El Caduf de Benicarló. / Alba Boix

Durante la velada también fueron presentadas Berta Miralles, como Padrina de la Falla; Patricia Ibáñez, como Dama del Foc; y Javier Pellicer, que ejercerá como Mantenedor.

Próximas presentaciones

La programación de presentaciones falleras en Benicarló continuará la próxima semana con el acto de la Falla L’Embut, previsto para el sábado a las 17.30 horas, y el de Nou Barri, que tendrá lugar el domingo a las 11.30.