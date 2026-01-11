La Vall avanza en las obras del parque acuático mientras espera un permiso de retirada de amianto

Las obras de construcción del parque acuático de la Vall d'Uixó mantienen el ritmo de trabajo previsto, pese a que el Ayuntamiento está a la espera de que la Generalitat conceda la autorización para la retirada del amianto presente en la estructura del antiguo restaurante de Sant Josep.

Con el objetivo de abrir las instalaciones el próximo verano, hay poco margen para los imprevistos y, de hecho, como confirman desde el equipo de gobierno, el inconveniente que podía generar la presencia de uralita en la cubierta del mencionado restaurante estaba dentro de los planes de la obra. Incluida la posibilidad de que los permisos no llegaran con la celeridad necesaria.

La uralita o fibrocemento era un material de uso muy habitual en la construcción hasta el año 2001, cuando fue prohibido por la presencia en su composición de fibras de amianto, un compuesto considerado contaminante y peligroso para la salud, por lo que existen protocolos obligatorios para su retirada de forma segura y controlada. En el caso de la Comunitat Valenciana, se tramita a través del servicio territorial de Trabajo de cada provincia.

La empresa constructora del parque acuático ha presentado las solicitudes pertinentes para proceder a esa retirada, sin la cual no se puede proceder a la demolición del edificio afectado, necesaria para completar la urbanización del parque acuático (el resto de demoliciones contempladas ya se han ejecutado). A la espera de esa resolución y para no afectar a los plazos de ejecución, se está actuando en el resto de la superficie de intervención.

En la actualidad se trabaja en la construcción del vaso de compensación, la cimentación de los toboganes y el muro perimetral. / MÒNICA MIRA

Desde el Ayuntamiento confirman que, por tanto, los trabajos no se han paralizado por esta razón ni tampoco por el periodo vacacional comprendido entre Navidad y Reyes, pese a los inconvenientes que siempre genera la lluvia, tan persistente en la recta final del año. Esta misma semana, «hay trabajando quince persones, tres camiones y una grúa retroexcavadora», detallan.

La zona en la que se encuentra el restaurante, concretan, «supone una parte muy pequeña en comparación con el resto de la parcela y por lo tanto, que todavía no tengamos el permiso para retirar la uralita no ha provocado la paralización de las obras, ni esperamos que lo haga».

En cualquier caso, desde el gobierno local apelan al Consell para que agilice ese trámite burocrático, de manera que se pueda eliminar y gestionar ese residuo contaminante «a la mayor brevedad posible», y las obras puedan seguir desarrollándose en los términos y con la planificación previstos.

Si no hay imprevistos que alteren la ejecución del proyecto, la intención inicial es que el parque acuático pueda abrir en julio del 2026, según avanzó en septiembre la alcaldesa, Tania Baños.

La construcción de este complejo de ocio costará cerca de cuatro millones de euros, que serán costeados, según ha defendido el equipo de gobierno de la Vall, con los beneficios que reporta la explotación turística de les Coves de Sant Josep. Baños ha defendido en numerosas ocasiones que el parque acuático, pensado para dar servicio a los vecinos de la ciudad, que en el 2019 se quedaron sin piscina de verano, también será un atractivo adicional para los turistas que visiten el río subterráneo.