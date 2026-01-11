Moncofa reduce el coste de reordenar Belcaire Sur al simplificar la red eléctrica

El proyecto para la finalización del desarrollo urbanístico de Belcaire Sur en Moncofa, contempla una profunda reordenación y modernización de todas las infraestructuras básicas necesarias para garantizar su correcta puesta en funcionamiento. Entre las actuaciones más relevantes destaca la redistribución integral de la red eléctrica, un aspecto clave para asegurar un suministro eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales y futuras del sector urbanístico.

La novedad de esta redistribución eléctrica radica en la reducción del número de centros de transformación previstos, ya que se ha constatado que todos los centros existentes se encuentran desmantelados y obsoletos, lo que hacía inviable su reutilización. Tras un análisis técnico detallado, se optó por una solución más racional y eficiente, ajustando el número de centros de transformación a las necesidades reales del ámbito urbanístico. Esta decisión no solo mejora la funcionalidad del sistema eléctrico, sino que supondrá una optimización significativa de los costes asociados a la instalación eléctrica.

La reducción de los centros de transformación ha tenido un impacto directo y positivo en el presupuesto global del proyecto, concretamente en el apartado de la infraestructura eléctrica, que inicialmente representaba una parte muy importante de la inversión total. Cabe recordar que la inversión necesaria para regularizar y poner en orden todo el sistema eléctrico de Belcaire Sur alcanza los seis millones de euros, una cifra considerable que debe ser asumida íntegramente por el Ayuntamiento. Por este motivo, cualquier ajuste que permita reducir el coste final sin menoscabar la calidad del servicio es relevante para las arcas municipales.

Negociación

Esta modificación del proyecto responde a un proceso de diálogo y negociación llevado a cabo por el alcalde, Wences Alós, quien mantuvo diversas reuniones con los responsables de Iberdrola. El objetivo principal de estos encuentros fue estudiar alternativas técnicas viables que permitieran reducir costes, manteniendo los estándares exigidos en materia de suministro eléctrico, seguridad y normativa vigente.

Gracias a este trabajo conjunto se ha logrado una solución más eficiente desde el punto de vista técnico y económico. Así, el Ayuntamiento, como administración responsable de asumir el importe total del proyecto, verá reducidos de manera notable los gastos en el apartado de electricidad, lo que supone un avance importante para la viabilidad económica del desarrollo urbanístico de Belcaire Sur.