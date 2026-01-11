Onda lleva la lucha contra el acoso escolar a las aulas con la Policía Local

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha un ciclo de jornadas formativas en los centros educativos del municipio para prevenir el acoso escolar y el ciberacoso, una iniciativa impulsada por la Policía Local dentro del programa ‘Misión: Acoso Cero’.

Las primeras sesiones ya se han desarrollado en el IES Sierra Espadán y se extenderán durante los meses de enero y febrero al resto de centros educativos, dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, una franja de edad clave para la detección temprana de este tipo de conductas.

Formación cercana y adaptada

Las charlas están impartidas por agentes de la Policía Local de Onda y el Agente Tutor, con un enfoque didáctico y cercano, adaptado a la realidad social y digital del alumnado. El objetivo es que los jóvenes aprendan a identificar situaciones de acoso, conozcan sus consecuencias y sepan cómo actuar o pedir ayuda.

Durante las sesiones se explica que el acoso escolar no es un hecho puntual, sino un patrón repetido de conductas intencionadas que genera un desequilibrio de poder y puede provocar consecuencias emocionales graves, como ansiedad, aislamiento social o miedo a acudir al centro educativo.

También se aborda de forma específica el ciberacoso, analizando situaciones habituales como grupos de mensajería, difusión de imágenes sin consentimiento, burlas en redes sociales o plataformas de juego online, donde el daño puede amplificarse con rapidez.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha destacado que “la prevención y la educación son claves para proteger a nuestros jóvenes y actuar a tiempo frente al acoso”, subrayando la importancia de dotar al alumnado de herramientas prácticas para afrontar estas situaciones.

El papel del entorno

Uno de los ejes centrales de las jornadas es el papel del espectador, trasladando al alumnado que no intervenir también es una decisión y que comunicar un caso de acoso a un adulto no es delatar, sino proteger a la víctima.

Para ello, los agentes trabajan con ejemplos reales y dinámicas prácticas que fomentan la empatía, el respeto y la creación de redes de apoyo, implicando a profesorado, familias y figuras de referencia como el Agente Tutor.