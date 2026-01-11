Un pueblo de Castellón recupera su ermita de Sant Antoni

Hace escasos días concluyeron las obras de restauración de la ermita de Sant Antoni en Llucena, que se han prolongado varios meses y han servido para devolver el esplendor a este lugar tan emblemático para la fe de los vecinos.

Después de una inversión de más de cien mil euros (aunque queda pendiente una última fase) la ermita, posiblemente de origen medieval, que fue reconstruida en el siglo XVIII, recupera su belleza. Y para celebrarlo se ha preparado un completo programa que concluirá con la visita del obispo de la Diócesis, Casimiro López, que inaugurará y bendecirá el templo.

Este sábado también se inauguró una exposición sobre la ermita de Sant Antoni de Llucena. / Héctor Gozalbo

Los actos comenzaron el pasado viernes con una conferencia sobre la historia de la ermita, a cargo del doctor en Historia y miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, David Montolío, bajo el título Piedra, fe y memoria: la Ermita de San Antonio Abad de Llucena, que tuvo lugar en el salón de la ciudadanía del ayuntamiento. Pero fue este sábado cuando se concentraron varias actividades. Así, a primera hora de la tarde tuvieron lugar els cantats en la ermita y a continuación se inauguró una exposición de fotos sobre el templo y la fiesta del patrón de los animales en el municipio.

Más tarde se realizó la bendición de las caballerías y de los animales en la puerta de la iglesia, la tradicional matxà y el reparto de los rotllos y prims.

Procesión

El domingo 11 de enero tendrá lugar la procesión de traslado de la imagen de Sant Antoni desde la ermita hasta la parroquia, con el acompañamiento de la Unió Musical Llucenenca. Y seguidamente la eucaristía en la iglesia. Ese mismo día comenzará como novedad una novena en honor al santo.

Una placa de cerámica reflejará el trabajo llevado a cabo por entidades y asociaciones locales. / Héctor Gozalbo

Los más pequeños tendrán protagonismo el jueves 15, cuando los niños y niñas del CEIP Comtessa de Llucena con sus respectivos profesores visiten la ermita para conocer su historia y la del santo. Y después, en el colegio serán bendecidas por el párroco las mascotas y se les entregarán prims.

El viernes 16 el párroco impartirá una conferencia en el salón de la ciudadanía titulada San Antonio Abad: padre de los eremitas y maestro de la vida interior.

Actuaciones musicales

El resto de la programación se completa con actuaciones musicales en la propia ermita a cargo de grupos locales: la Rondalla Jove de Llucena (sábado 17), Ronda de Llucena Consuelo Bonet (domingo 18) y la Unió Musical Llucenenca (domingo 1 de febrero. En cada actuación, siempre a las 16.30, los participantes colaborarán con un donativo de cinco euros para seguir sufragando los gastos de restauración y acondicionamiento de la ermita.

Regreso a casa

El acto central tendrá lugar el mismo 1 de febrero con el regreso del santo a su casa. A las 11.00 horas comenzará la procesión desde la parroquia hasta la ermita de San Antonio Abad, con la imagen y el acompañamiento de la Unió Musical Llucenenca. A la llegada, tendrá lugar la eucaristía, cuya nota musical correrá a cargo del guitarrista Juan Bautista Valverde y la cantante Lucía Grao. Después serán bendecidas las obras por el obispo Casimiro López. La celebración concluirá con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Christian Gálvez visitará Llucena para presentar su último libro. / Héctor Gozalbo

Aunque la fecha está por confirmar también está prevista la visita del presentador y escritor, Christian Gálvez, que hablará de su último libro, Lucas. El evangelista de los invisibles.