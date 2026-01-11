La restauración de Jesús el Nazareno devuelve a Nules una de sus imágenes más queridas

La imagen de Jesús el Nazareno, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio sacro de Nules, ha recuperado su aspecto original tras un proceso de restauración que ha permitido frenar su deterioro y devolverle su policromía histórica.

La actuación ha sido impulsada por la Diputación de Castellón y ha contado con la colaboración de la Hermandad de la Purísima Sangre de Nules, propietaria de la talla, una obra de gran valor artístico y devocional profundamente arraigada en la vida religiosa del municipio.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha participado en el acto de entrega de la imagen restaurada y ha destacado la importancia de esta intervención para preservar una pieza “con tanta devoción en Nules”, subrayando el compromiso de la institución provincial con la conservación del patrimonio cultural y religioso.

Una obra clave del patrimonio local

La escultura de Jesús el Nazareno es una talla en madera realizada por el autor local Enrique Giner y entregada en 1940. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en la vida religiosa, cultural y festiva de Nules, convirtiéndose en un símbolo de identidad colectiva y de transmisión intergeneracional.

Acto de presentación de la imagen de Jesús el Nazareno tras su restauración, en un espacio emblemático del patrimonio sacro de Nules. / MEDITERRÁNEO

Su restauración ha permitido recuperar no solo su valor artístico, sino también su significado social, al tratarse de una imagen muy vinculada a las procesiones y a la devoción popular del municipio.

Un proceso técnico minucioso

Los trabajos han sido realizados por la restauradora Inmaculada Traver y han incluido una inspección exhaustiva del estado de conservación de la pieza, así como labores de limpieza, consolidación de la policromía original y reparación de fisuras mediante técnicas reversibles.

El proceso ha permitido eliminar barnices y repintes inadecuados, aplicar materiales compatibles y proteger la escultura con un barniz estable. Además, se ha establecido un plan de conservación preventiva para garantizar su correcta preservación a largo plazo.

La intervención se enmarca dentro de la apuesta de la Diputación por la puesta en valor del patrimonio histórico de los municipios de la provincia, también como elemento de dinamización cultural y turística.