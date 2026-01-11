Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caída mortalAeropuerto de CastellónPrincipales obras en 2026Muertes en carreteraEclipse total en Castellón
Vall de Almonacid impulsa un laboratorio rural para recuperar oficios tradicionales

El municipio quiere convertir el Corral del Alto en un centro de innovación territorial ligado al pastoreo y la gestión sostenible del medio rural

El Corral del Alto, enclave de alto valor patrimonial en Vall de Almonacid, que el Ayuntamiento quiere convertir en un laboratorio de innovación territorial.

El Corral del Alto, enclave de alto valor patrimonial en Vall de Almonacid, que el Ayuntamiento quiere convertir en un laboratorio de innovación territorial. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Vall de Almonacid

El Ayuntamiento de Vall de Almonacid ha puesto en marcha un proyecto estratégico para recuperar el Corral del Alto como laboratorio de innovación territorial vinculado a la gestión activa del medio rural, una iniciativa que el consistorio quiere presentar a una convocatoria estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La propuesta plantea transformar este enclave de alto valor patrimonial en un espacio de experimentación y aprendizaje, concebido no como un centro expositivo ni una granja convencional, sino como un lugar donde probar, evaluar y compartir soluciones a los principales retos del medio rural, en colaboración con universidades, oenegés, administraciones públicas y entidades privadas.

Pastoreo, empleo verde y lucha contra la despoblación

El proyecto toma como eje la ganadería extensiva y el pastoreo tradicional, prácticas históricas que han vuelto a situarse en el centro de las políticas ambientales y de prevención de incendios. A través de un rebaño municipal de cabras celtíberas, una raza en peligro de extinción, se pretende recuperar tierras abandonadas, mejorar hábitats naturales y generar servicios ecosistémicos.

La iniciativa busca también poner en valor el oficio del pastor, su conocimiento ancestral y su potencial como empleo verde y de futuro, combinando saberes tradicionales con enfoques contemporáneos de innovación social.

El laboratorio permitirá además experimentar modelos de empleo estable y cualificado, con perspectiva de género, orientados a la fijación y atracción de población joven. La recuperación de prácticas como la trashumancia se plantea como una herramienta para frenar la despoblación y reforzar la actividad económica en el entorno rural.

TEMAS

Vall de Almonacid impulsa un laboratorio rural para recuperar oficios tradicionales

