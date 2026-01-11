Vall de Almonacid impulsa un laboratorio rural para recuperar oficios tradicionales
El municipio quiere convertir el Corral del Alto en un centro de innovación territorial ligado al pastoreo y la gestión sostenible del medio rural
El Ayuntamiento de Vall de Almonacid ha puesto en marcha un proyecto estratégico para recuperar el Corral del Alto como laboratorio de innovación territorial vinculado a la gestión activa del medio rural, una iniciativa que el consistorio quiere presentar a una convocatoria estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La propuesta plantea transformar este enclave de alto valor patrimonial en un espacio de experimentación y aprendizaje, concebido no como un centro expositivo ni una granja convencional, sino como un lugar donde probar, evaluar y compartir soluciones a los principales retos del medio rural, en colaboración con universidades, oenegés, administraciones públicas y entidades privadas.
Pastoreo, empleo verde y lucha contra la despoblación
El proyecto toma como eje la ganadería extensiva y el pastoreo tradicional, prácticas históricas que han vuelto a situarse en el centro de las políticas ambientales y de prevención de incendios. A través de un rebaño municipal de cabras celtíberas, una raza en peligro de extinción, se pretende recuperar tierras abandonadas, mejorar hábitats naturales y generar servicios ecosistémicos.
La iniciativa busca también poner en valor el oficio del pastor, su conocimiento ancestral y su potencial como empleo verde y de futuro, combinando saberes tradicionales con enfoques contemporáneos de innovación social.
El laboratorio permitirá además experimentar modelos de empleo estable y cualificado, con perspectiva de género, orientados a la fijación y atracción de población joven. La recuperación de prácticas como la trashumancia se plantea como una herramienta para frenar la despoblación y reforzar la actividad económica en el entorno rural.
