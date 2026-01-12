Hasta 120 euros de descuento por reciclar: 653.000 € para incentivar la separación de residuos en el consorcio Castelló Nord

El Consorcio de Residuos Castelló Nord (C1) ha obtenido la validación favorable de la Generalitat a las subvenciones correspondientes al ejercicio 2025, por un importe total de 653.000 euros, consolidando así el acceso al 100% de las ayudas concedidas. Estas subvenciones permiten reforzar las políticas de incentivos ambientales y avanzar en un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible en los municipios consorciados.

En concreto, el Consell ha confirmado la concesión de 500.000 euros destinados al sistema de descuentos económicos de la tasa consorciada a través del programa Si + reciclas – pagas ecoparques, que premia el uso responsable de estas instalaciones.

Asimismo, se han concedido 18.000 euros para inversiones de mejora centradas en actuaciones en la planta de tratamiento de residuos de Cervera del Maestre, contribuyendo a la modernización y optimización de las infraestructuras consorciadas durante 2025.

A estas ayudas, la Generalitat ha validado también el ingreso de 135.000 euros adicionales en subvenciones destinadas al fomento de nuevos descuentos económicos de la tasa por las recogidas separadas en origen de biorresiduos municipales.

Nueva línea de descuentos económicos por biorresiduos

La nueva línea de subvenciones ha permitido al consorcio aplicar descuentos en la tasa de residuos a quienes realizan una correcta separación de biorresiduos en origen, convirtiéndose en una medida pionera en la provincia de Castellón. De este modo, se han aplicado reducciones de la tasa por las aportaciones separadas de restos de poda en los ecoparques, por la recogida puerta a puerta de biorresiduos en Benlloc y en el canal HORECA de Benicarló. También ha sido bonificada la recogida de materia orgánica en Alcalà de Xivert-Alcossebre mediante contenedores informatizados y los sistemas de compostaje doméstico y comunitario en Forcall, que han permitido reconocer el esfuerzo de varias familias.

Los descuentos económicos derivados de esta nueva línea, adicionales a los ya existentes por el uso de ecoparques, han oscilado entre 15 y 25 euros por vivienda, y entre 60 y 120 euros por actividad principalmente en bares, restaurantes y supermercados.

Para hacer posible la implantación de estos nuevos incentivos económicos a lo largo de 2025, el Consorcio de Residuos Castelló Nord (C1) y los municipios consorciados han trabajado de manera coordinada con la Generalitat y la Diputación de Castellón, alineando esfuerzos para trasladar los beneficios de las subvenciones directamente a la ciudadanía y al tejido económico local.

La presidenta del Consorcio de Residuos C1, María Agut, agradece “el esfuerzo económico y presupuestario de la Generalitat Valenciana en 2025 y en años anteriores a favor del consorcio, así como a todos los municipios consorciados y la Diputación Provincial por el trabajo conjunto de mejora continua de los servicios y la gestión de residuos”.

El Consorcio de Residuos Castelló Nord (C1) está integrado por 49 municipios del norte de la provincia de Castellón y tiene como objetivo la valorización y eliminación de los residuos municipales, así como la gestión conjunta de la red de ecoparques.