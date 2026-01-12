Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7Fallece Luis BatallaNuevas marcas El Corte InglésDos semanas pagadasAgenda semanal de ocio
instagramlinkedin

Almassora ofrece trabajo y formación remunerada: inscripciones hasta el miércoles

Las iniciativas cuentan con la financiación de Labora, que destina 1.591.559,10 euros para subvencionar la formación de 60 vecinos desempleados

La escuela taller contará con tres especialidades, entre ellas la de albañilería.

La escuela taller contará con tres especialidades, entre ellas la de albañilería. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Los vecinos de Almassora que estén desempleados tienen hasta este miércoles para inscribirse en los programas de empleo y formación que el Ayuntamiento pone a su disposición para 2026. Se trata de dos iniciativas complementarias: el taller de empleo, dirigido a mayores de 30 años, y la escuela taller, pensada para menores de esa edad, ambas con plazas limitadas y diseñadas para combinar aprendizaje y experiencia laboral remunerada.

La concejala de Empleo y Promoción Económica, Silvana Rovira, ha destacado la relevancia de estos programas: “Son una oportunidad única para adquirir nuevas habilidades mientras se recibe un salario. Además, ayudan a mejorar la empleabilidad y a reincorporarse al mercado laboral con garantías”. Rovira ha animado a todos los almassorins desempleados a aprovechar esta oportunidad, recordando que la escuela taller regresa a la localidad tras más de una década sin ofrecerse.

La escuela taller ofrecerá tres especialidades formativas: albañilería, informática y atención a personas dependientes, mientras que el taller de empleo se centrará en trabajos auxiliares administrativos, jardinería y albañilería. Ambos programas tendrán una duración de un año y se impartirán en el Centro de Formación de Almassora, combinando clases teóricas con prácticas laborales desde el primer día.

Financiación

Estas iniciativas cuentan con la financiación de Labora, que destina un total de 1.591.559,10 euros para subvencionar la formación de 60 vecinos desempleados, garantizando así que los participantes puedan formarse y trabajar al mismo tiempo. La selección inicial de alumnos correrá a cargo de Labora, siguiendo criterios de prioridad y adecuación a las especialidades formativas.

Durante el pasado año, el Ayuntamiento de Almassora ya puso en marcha distintos programas de ocupación que permitieron la contratación de más de un centenar de personas, lo que demuestra el compromiso del consistorio con la creación de empleo y la formación profesional de sus vecinos.

Noticias relacionadas y más

Los interesados deben formalizar su solicitud antes del miércoles en el Espai Labora, situado en la calle Castelldefels de Castellón, para no perder la oportunidad de participar en estos programas que combinan aprendizaje, experiencia laboral y remuneración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  3. Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
  4. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  5. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  6. Vuelve el 'boom' del ladrillo a Moncofa: la construcción alcanza cifras de hace más de una década
  7. Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
  8. Arranca Sant Antoni 2026 en Castellón: fechas y principales actos

La Vall d'Uixó estrena una nueva web de cultura para centralizar la agenda y hacerla más accesible

Gaibiel tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire

Gaibiel tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire

Burriana, a favor de cortar luz, agua y gas a okupas: el alcalde confía en que el Congreso lo debata pronto

Burriana, a favor de cortar luz, agua y gas a okupas: el alcalde confía en que el Congreso lo debata pronto

La historia de la mili llega a la Vilavella en una exposición con 80 paneles explicativos

La historia de la mili llega a la Vilavella en una exposición con 80 paneles explicativos

Almassora ofrece trabajo y formación remunerada: inscripciones hasta el miércoles

Almassora ofrece trabajo y formación remunerada: inscripciones hasta el miércoles

Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: "Debe ser entregada en perfecto estado"

Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: "Debe ser entregada en perfecto estado"

Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas

Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas

Suera torna a triomfar amb la seua mostra etnològica al carrer

Tracking Pixel Contents