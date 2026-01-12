Almassora ofrece trabajo y formación remunerada: inscripciones hasta el miércoles

Los vecinos de Almassora que estén desempleados tienen hasta este miércoles para inscribirse en los programas de empleo y formación que el Ayuntamiento pone a su disposición para 2026. Se trata de dos iniciativas complementarias: el taller de empleo, dirigido a mayores de 30 años, y la escuela taller, pensada para menores de esa edad, ambas con plazas limitadas y diseñadas para combinar aprendizaje y experiencia laboral remunerada.

La concejala de Empleo y Promoción Económica, Silvana Rovira, ha destacado la relevancia de estos programas: “Son una oportunidad única para adquirir nuevas habilidades mientras se recibe un salario. Además, ayudan a mejorar la empleabilidad y a reincorporarse al mercado laboral con garantías”. Rovira ha animado a todos los almassorins desempleados a aprovechar esta oportunidad, recordando que la escuela taller regresa a la localidad tras más de una década sin ofrecerse.

La escuela taller ofrecerá tres especialidades formativas: albañilería, informática y atención a personas dependientes, mientras que el taller de empleo se centrará en trabajos auxiliares administrativos, jardinería y albañilería. Ambos programas tendrán una duración de un año y se impartirán en el Centro de Formación de Almassora, combinando clases teóricas con prácticas laborales desde el primer día.

Financiación

Estas iniciativas cuentan con la financiación de Labora, que destina un total de 1.591.559,10 euros para subvencionar la formación de 60 vecinos desempleados, garantizando así que los participantes puedan formarse y trabajar al mismo tiempo. La selección inicial de alumnos correrá a cargo de Labora, siguiendo criterios de prioridad y adecuación a las especialidades formativas.

Durante el pasado año, el Ayuntamiento de Almassora ya puso en marcha distintos programas de ocupación que permitieron la contratación de más de un centenar de personas, lo que demuestra el compromiso del consistorio con la creación de empleo y la formación profesional de sus vecinos.

Los interesados deben formalizar su solicitud antes del miércoles en el Espai Labora, situado en la calle Castelldefels de Castellón, para no perder la oportunidad de participar en estos programas que combinan aprendizaje, experiencia laboral y remuneración.