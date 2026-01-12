Un barrio de Castellón recupera los festejos taurinos tras casi 40 años de ausencia

Después de casi cuatro décadas sin toros en sus calles, un barrio de la provincia de Castellón volverá a escuchar el sonido de los cencerros y a vivir el ambiente único del bou al carrer. Se trata de una recuperación histórica que devuelve a la actualidad una tradición muy arraigada en la cultura festiva de la comarca y que supone un paso más en la revitalización de las fiestas populares.

La tradición taurina en Onda es uno de los ejes centrales de su identidad festiva, con especial relevancia en la Fira d’Onda, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Desde 1880, los festejos taurinos han marcado generaciones con encierros, exhibiciones de ganaderías de prestigio y una amplia implicación de barrios y peñas, consolidando el turismo taurino como motor cultural y económico. A ello se suma la Pascua Taurina y la histórica celebración de festejos en distintos barrios del municipio. De hecho, en marzo del 2025, el Ayuntamiento de Onda, firmó el convenio de colaboración con la Federación de Barrios en fiestas, que representa a los 11 barrios que celebran sus festejos desde abril hasta septiembre. Ese año sumaron un barrio más, La Perera.

Y es que el barrio de La Perera decidió dar un paso al frente. Tras más de 30 años sin fiestas propias, en 2025 sus vecinos recuperaron con ilusión las celebraciones, devolviendo la vida festiva a sus calles después de 37 años, especialmente a través de las actuaciones musicales, que se convirtieron en uno de los grandes atractivos. La música fue el punto de encuentro para generaciones distintas, marcando el reencuentro del vecindario y reforzando el sentimiento de pertenencia.

Más allá del programa, lo más destacado fue el espíritu con el que se vivieron las fiestas: trabajo colectivo, ilusión y ganas de recuperar tradiciones perdidas. Al finalizar las celebraciones, la asociación de Jóvenes del barrio dejaba un mensaje claro en redes sociales: “Esto es solo el comienzo, ahora toca cargar pilas y preparar el año siguiente. Haremos todo el esfuerzo posible para recuperar más tradiciones”.

Montaje con el que los vecinos del barril han anunciado que este 2026 se volverán a celebrar festejos taurinos después de 38 años. / Barrio la Perera.

Ese compromiso se hará realidad en 2026, cuando La Perera de Onda recupere los festejos taurinos tras 38 años de ausencia. La asociación de Jóvenes del barrio ha anunciado que la ganadería encargada de recorrer sus calles será la de Sergio Rua, de Albocàsser.

El barrio la Perera de Onda retoma los festejos taurinos en 2026

La jornada taurina se celebrará el 12 de septiembre de 2026 y contará con comida popular, tarde de vacas y festejos nocturnos, marcando un antes y un después para el barrio y devolviendo a Onda una tradición que forma parte de su historia y de su identidad cultural.