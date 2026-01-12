Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas

Benicàssim ha agotado en apenas unas horas el 92% del total de ubicaciones habilitadas para cocinar en la calle el Día de las Paellas, que se celebrará el 23 de enero como una de las citas más multitudinarias y arraigadas de las fiestas patronales de Sant Antoni y Santa Àgueda. El dato, con hasta 1.239 emplazamientos ya asignados, vuelve a evidenciar el interés por no quedarse fuera de una celebración que se vive, año tras año, de la forma más tradicional: en la calle, a leña y alrededor de la paella, aunque cada vez más masiva y con mayor participación también de los restaurantes, llegando a aglutinar a más de 35.000 personas y habiéndose convertido en el mejor revulsivo económico del invierno para la hostelería local.

Desde las 8.00 horas, centenares de personas han pasado por los cuatro edificios municipales habilitados para el reparto de ubicaciones, donde los participantes han sido llamados por orden de cola para elegir el lugar deseado donde cocinar el día 23. El proceso se ha desarrollado de forma simultánea en el Casal Jove, el centro de mayores de la Garrofera, el Espai de la Música Mestre Vila y el Centro de Formación y Empleo Josep Barberà i Ceprià.

A lo largo de la mañana, representantes de grupos de amigos, familias, peñas y empresas han ido accediendo al interior de los edificios para formalizar la reserva del espacio sobre los planos del recorrido, en las localizaciones que iban quedando disponibles, en una jornada marcada por la alta participación y un ambiente de expectación desde primera hora.

Y de los 1.350 emplazamientos ofertados, quedan 111 que se pueden escoger durante estos días en el Ayuntamiento.

El acto ha trascendido después de tres días de turnos y colas, ya que las prelistas comenzaron durante la madrugada del sábado y fue este domingo por la tarde cuando se repartieron los tíquets oficiales con los turnos.

Un sistema que permite escalonar la afluencia, evitar pasar tantas horas de cola a la intemperie en estos fríos días de enero, y que, año tras año, vuelve a movilizar a cientos de personas con la preocupación de poder obtener el lugar deseado.

Fiesta de Interés Autónomico

El Día de las Paellas está declarado fiesta de interés turístico autonómico, dentro del programa de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda, que se desarrollan durante la segunda quincena de enero, y que arrancará este viernes 16 con las hogueras, bendición de animales y reparto de las coquetas.

La jornada comienza desde bien temprano con el almuerzo solidario, continúa con el ambiente alrededor de alrededor de 1.500 paellas cocinadas en las calles y se prolonga con una veintena de conciertos hasta la noche, terminando con orquesta en la carpa de fiestas.