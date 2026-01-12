Benicàssim hornea 23.000 coquetes de Sant Antoni para la noche más simbólica de sus fiestas

Benicàssim ha puesto en marcha este lunes una de las tradiciones más arraigadas de sus fiestas patronales con el inicio de las primeras hornadas de las coquetes de Sant Antoni, el dulce que cada año acompaña la noche de hogueras, bendición de animales y reencuentro vecinal en torno al patrón. En total, el municipio horneará 23.000 coquetes, que se repartirán el viernes durante uno de los actos más esperados del calendario festivo.

Las reinas de las fiestas y sus cortes de honor, junto a la corporación municipal, han inaugurado las primeras elaboraciones en el Horno José María, donde ya se trabaja con más de una tonelada de harina para dar forma a una tradición que se mantiene viva generación tras generación. Durante los próximos días, el horno continuará con la producción para llegar a tiempo a una de las citas más simbólicas de Sant Antoni.

El reparto de las coquetes tendrá lugar el viernes 16 de enero a partir de las 22.00 horas, tras el solemne acto de bendición. Previamente, a las 19.00, el volteo de campanas marcará el inicio oficial de las hogueras de Sant Antoni, encendiendo una noche que combina devoción, tradición y convivencia en las calles del municipio.

La jornada festiva de este lunes ha tenido además otro punto clave en la agenda. Por la mañana se ha celebrado el reparto de ubicaciones para cocinar en el Día de las Paellas, fijado para el 23 de enero, que ha vuelto a confirmar la enorme expectación que despierta esta cita. En apenas unas horas se ha asignado el 92% de las ubicaciones disponibles, quedando únicamente 111 espacios libres de los 1.350 puestos a disposición, que podrán solicitarse a partir de este martes en el Ayuntamiento.

Las reinas de las fiestas y sus cortes de honor, junto a la corporación municipal, han inaugurado las primeras hornadas de las tradicionales 'coquetes de Sant Antoni' que se repartirán el próximo viernes. / Eva Bellido

Sant Antoni, una semana de tradición, fiesta y participación

El inicio de las hornadas de la coqueta coincide con la cuenta atrás para unas fiestas patronales que se desarrollarán del 16 al 25 de enero y que reúnen casi un centenar de actos. La programación combina tradición religiosa, música, gastronomía popular, actividades infantiles, propuestas para jóvenes, festejos taurinos y grandes citas colectivas como el Día de las Paellas, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

La Nit de la Coqueta abrirá oficialmente las celebraciones el viernes 16 con hogueras, bendición de animales y reparto del dulce tradicional. El sábado 17 se concentrarán los actos solemnes en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda, con misa, ofrenda, procesión y el baile del Cremaller, mientras que las noches musicales, las comidas populares, el Día de las Peñas y las actividades familiares marcarán el pulso festivo durante toda la semana.

El momento más multitudinario llegará el viernes 23 de enero con el Día de las Paellas, cuando miles de personas cocinarán y compartirán mesa en la calle desde primera hora de la mañana. Las fiestas se cerrarán el domingo 25 con el tradicional correfoc y un castillo de fuegos artificiales, poniendo el broche final a diez días de celebración profundamente ligados a la identidad de Benicàssim.